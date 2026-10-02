En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Independiente vs. Instituto

Argentina

En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Boca vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Indep. Rivadavia vs. Estudiantes (LP)

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Amalia Granata rememora su encuentro con Robbie Williams: "Romántico y fogoso"

La diputada de Santa Fe compartió anécdotas de su breve romance con el cantante británico, tras ser vista en el mismo hotel donde se hospeda durante su gira en Buenos Aires.

02/10/2026 | 18:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Amalia Granata recordó su encuentro con Robbie Williams.

FOTO: Amalia Granata recordó su encuentro con Robbie Williams.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- La actual diputada Amalia Granata evocó su famoso encuentro con el cantante Robbie Williams, más de dos décadas después de aquel episodio que la catapultó como una de las personalidades más reconocidas del espectáculo argentino.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el artista británico hizo un comentario divertido en relación a su vínculo con Granata durante una reciente actuación en Buenos Aires. Además, la diputada fue vista entrando al Hotel Faena, donde el cantante se encuentra hospedado durante su estadía.

"Bueno, realmente no debería contar esto, pero acabo de ver a un fan con el que me acosté la última vez que estuve aquí. No es quién creen", expresó el cantante durante su show.

Ante esta situación, Granata dialogó con los medios y aclaró que su presencia en el hotel se debía a la celebración del cumpleaños de su amiga, la abogada Mariana Gallego. En una conversación con Moria Casán para La Mañana con Moria, Granata bromeó: "Voy a invocar una frase tuya: me impresiona mi fama".

"Cuando fui me encontré que él estaba ahí alojado, qué sé yo", comentó Granata, quien se enteró en el acto de la presentación del cantante. "Es como extraño", reflexionó sobre la situación captada por las cámaras.

Amalia Granata compartió un segundo encuentro con Robbie Williams

En una ocasión en Estados Unidos, la diputada reveló que se acercó a la residencia del cantante tras recibir la dirección de unos periodistas: "Le escribí que venía a Estados Unidos, no chequeé el mail", admitió.

Granata recordó que durante su visita, Robbie Williams le mostró su hogar y le hizo notar que no había aprendido inglés, a lo que ella le respondió que él tampoco había aprendido español. "Antes de llegar a los hechos hablamos un montonazo. Me contó de cosas de su vida, miramos tele juntos, nos abrazamos", narró.

"Fue hasta como romántico, porque dormimos juntos como si fuésemos novios", declaró. "Arrancó en el sillón porque estábamos viendo tele. Él me abrazó, cucharita, todo muy romántico", recordó sobre aquella noche.

"Fue romántico y fogoso, pero no salvaje ni guarango", se sinceró.

Lectura rápida

¿Qué recordó Amalia Granata?
Su encuentro con Robbie Williams y anécdotas de su relación.

¿Cuándo sucedió el encuentro?
Hace más de veinte años, durante el auge de su carrera mediática.

¿Dónde se hospedó Robbie Williams?
En el Hotel Faena, donde Granata fue vista recientemente.

¿Qué comentó Robbie en su show?
Hizo un guiño sobre su relación con Granata, mencionando un encuentro anterior.

¿Cómo describe Granata su relación con Williams?
La diputada lo calificó como "romántico y fogoso".

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf