Amalia Granata rememora su encuentro con Robbie Williams: "Romántico y fogoso"

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- La actual diputada Amalia Granata evocó su famoso encuentro con el cantante Robbie Williams, más de dos décadas después de aquel episodio que la catapultó como una de las personalidades más reconocidas del espectáculo argentino.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el artista británico hizo un comentario divertido en relación a su vínculo con Granata durante una reciente actuación en Buenos Aires. Además, la diputada fue vista entrando al Hotel Faena, donde el cantante se encuentra hospedado durante su estadía.

"Bueno, realmente no debería contar esto, pero acabo de ver a un fan con el que me acosté la última vez que estuve aquí. No es quién creen", expresó el cantante durante su show.

Ante esta situación, Granata dialogó con los medios y aclaró que su presencia en el hotel se debía a la celebración del cumpleaños de su amiga, la abogada Mariana Gallego. En una conversación con Moria Casán para La Mañana con Moria, Granata bromeó: "Voy a invocar una frase tuya: me impresiona mi fama".

"Cuando fui me encontré que él estaba ahí alojado, qué sé yo", comentó Granata, quien se enteró en el acto de la presentación del cantante. "Es como extraño", reflexionó sobre la situación captada por las cámaras.

Amalia Granata compartió un segundo encuentro con Robbie Williams

En una ocasión en Estados Unidos, la diputada reveló que se acercó a la residencia del cantante tras recibir la dirección de unos periodistas: "Le escribí que venía a Estados Unidos, no chequeé el mail", admitió.

Granata recordó que durante su visita, Robbie Williams le mostró su hogar y le hizo notar que no había aprendido inglés, a lo que ella le respondió que él tampoco había aprendido español. "Antes de llegar a los hechos hablamos un montonazo. Me contó de cosas de su vida, miramos tele juntos, nos abrazamos", narró.

"Fue hasta como romántico, porque dormimos juntos como si fuésemos novios", declaró. "Arrancó en el sillón porque estábamos viendo tele. Él me abrazó, cucharita, todo muy romántico", recordó sobre aquella noche.

"Fue romántico y fogoso, pero no salvaje ni guarango", se sinceró.