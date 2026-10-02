Ricardo Arjona y Grupo Firme presentaron "Amor Factura": un sencillo que sorprende con su fusión

El aclamado cantautor Ricardo Arjona lanzó su primera colaboración con el Grupo Firme: "Amor Factura"; el sencillo se estrenó en la noche del 1 de octubre.

Esta pieza, protagonizada por el vocalista Eduin Caz y el propio guatemalteco, se sitúa en un cruce entre el regional mexicano y el bolero norteño, narrando una historia que resuena con situaciones actuales y complejas.

La canción posiciona a Arjona como un "autor más que nunca", de acuerdo con la sinopsis oficial, que se subtitula "Alguien lo tenía que decir". Este tema une dos mundos inesperados en una melodía que cautiva tanto por su ritmo como por su mensaje.

Antes del lanzamiento, se había difundido un clip del detrás de escena, donde se observa a Arjona junto a Caz. El guatemalteco compartió: "Vi un video donde este señor apareció mientras cantaba una canción mía".

"Lo escuché, salí a un balcón y empecé a componer", relató Arjona mientras interpretaba las primeras estrofas del nuevo sencillo, y agregó: "Pensé 'Aquí hay una canción y la tengo que hacer con estos muchachos'. Entonces me dio por buscar a Eduin y pasó que aquí hay una emoción compartida".

El guatemalteco también obsequió una guitarra autografiada al grupo musical. Con visible emoción, Caz le agradeció: "Usted no sabe el sueño que está cumpliendo. Traje a mi esposa, ella es testigo de lo fanático que soy de usted y de su música. Mis tres hijos se hicieron con la música de Ricardo Arjona".