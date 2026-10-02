Dura advertencia de la Iglesia: "Al Papa lo espera una Argentina en crisis, con hermanos pobres"
El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, cuestionó la descalificación y la intolerancia, lamentó la pobreza persistente y vinculó la peregrinación a Luján con la preparación para recibir a León XIV en noviembre.
02/10/2026 | 12:11Redacción Cadena 3
FOTO: El arzobispo Jorge García Cuerva.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió que el papa León XIV encontrará durante su visita a la Argentina un país marcado por la división, la intolerancia y una crisis social que se prolonga desde hace años.
Después de una misa en la Catedral Metropolitana, expresó: "Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta".
El prelado señaló que la polarización impacta en la vida cotidiana. "Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día", remarcó. También lamentó que un gran número de personas atraviese dificultades y viva en la pobreza desde hace muchos años.
Al referirse a la persistencia de la crisis, apeló a un recuerdo familiar: "Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: 'Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante'. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación".
/Inicio Código Embebido/
Visita apostólica. León XIV en Córdoba: el itinerario completo del Papa para el 10 de noviembre y cómo asistir
El Santo Padre llegará a las 9 y celebrará la misa central a las 10 en el predio de FAdeA. Por la tarde se reunirá con representantes de la Iglesia en la Catedral antes de regresar a Buenos Aires.
/Fin Código Embebido/
Sus declaraciones se produjeron en la antesala de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará este fin de semana. García Cuerva vinculó la caminata hacia la Basílica con la preparación espiritual para recibir al Pontífice, cuya visita está prevista para noviembre.
Para esta edición se espera la participación de más de un millón de peregrinos. El operativo contará con miles de voluntarios y la colaboración de los distintos niveles de gobierno.
Pese a ese diagnóstico, el arzobispo destacó que el país conserva la esperanza y la voluntad de salir adelante. "No baja los brazos", afirmó.
/Inicio Código Embebido/
Visita apostólica. FADEA recibirá la Vigilia Joven antes de la misa del Papa León XIV: horarios, qué llevar y accesos
La comunidad diocesana se reunirá desde el lunes 9 de noviembre en el predio de FADEA para una noche de oración, música y fraternidad en la previa de la histórica misa que encabezará el sumo pontífice el martes 10.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Quién hizo la advertencia sobre la situación del país? El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió sobre la situación de la Argentina.
¿Qué encontrará el papa durante su visita? El papa León XIV encontrará un país marcado por la división, la intolerancia y una crisis social.
¿Cuándo se realizará la peregrinación? La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se llevará a cabo este fin de semana.
¿Cuántos peregrinos se esperan? Se espera la participación de más de un millón de peregrinos para esta edición.
¿Qué destacó el arzobispo sobre el futuro del país? El arzobispo destacó que el país conserva la esperanza y la voluntad de salir adelante.