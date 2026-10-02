Lionel Messi llegó a la Argentina para su despedida con la Selección nacional

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- Lionel Messi llegó a la Argentina durante las primeras horas de este viernes para afrontar lo que será su último partido oficial con la Selección tras su participación en el Mundial 2026.

El campeón del mundo en Qatar 2022 arribó a bordo de una aeronave privada en Rosario, su ciudad natal, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— y su madre, Celia Cuccittini.

Si bien no hay detalles sobre el cronograma de Messi en los próximos días, es muy probable que este sábado diga presente en el Estadio Monumental para presenciar el partido de sus compañeros ante Burkina Faso, que está programado para las 21.

El gran día para Messi será este martes 6 de octubre, ya que tendrá su despedida en la Selección argentina cuando se enfrente con Benín a partir de las 20 en una noche que será inolvidable tanto para él como para los fanáticos del fútbol.

El crack rosarino anunció su retiro de la Selección con una emotiva carta el pasado 31 de agosto, a solo 33 días de la derrota contra España en la final del Mundial 2026, donde tuvo una brillante actuación con ocho goles y cuatro asistencias.

Durante sus más de 20 años de trayectoria con la "Albiceleste", Messi anotó 125 goles en 207 partidos y repartió 66 asistencias. Además, fue clave para la conquista de los títulos en la Copa América 2021 y 2024, además de la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

En lo que respecta a la presente fecha FIFA, la Selección argentina tuvo un gran comienzo al golear 4-0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.