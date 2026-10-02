Taxis y aplicaciones en Rosario: "Hay muchos trabajadores que quieren trabajar con todo"

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, explicó los principales puntos del proyecto del Ejecutivo municipal para regular las aplicaciones de viajes y confirmó que hubo conversaciones con representantes del sector. Entre los aspectos contemplados aparece una tarifa mínima de referencia vinculada al valor del boleto del transporte urbano. “Queda regulada la tarifa, se establece la tarifa mínima, como una referencia, te diría casi que en un plano simbólico”, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

Chale señaló que la propuesta surge de un cambio en las modalidades de transporte y del nuevo escenario legal. “Esto surgió también en el último tiempo, fue madurando, reconociendo que ha cambiado mucho la modalidad de transporte de personas en el mundo”, sostuvo. En ese sentido, consideró que Rosario cuenta actualmente con condiciones para avanzar con una actualización del sistema y remarcó que el municipio busca evitar conflictos legales con licenciatarios del esquema tradicional.

El funcionario también destacó que existe una cantidad importante de taxistas que ya trabajan mediante aplicaciones y reclaman poder utilizar todas las plataformas disponibles. “Hay una masa de muy importantes taxistas que es lo que ya nos estaban pidiendo en este último tiempo”, afirmó. Y agregó que el planteo de esos trabajadores es: “Quiero trabajar con todo. Estoy trabajando con todas las aplicaciones y obviamente no quiero ser penalizado por eso”.

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Sobre la convivencia entre taxis y aplicaciones, Chale sostuvo que el servicio tradicional continuará funcionando con determinadas atribuciones. “Vamos a mantener el sistema de taxi, la parada de calle, la parada fija de calle y la posibilidad de tomar un viaje en la calle”, explicó. Además, indicó que se busca reducir algunas obligaciones y regulaciones para que ambos sistemas puedan competir en condiciones diferentes a las actuales.

Respecto de los controles, planteó que habrá un esquema compartido entre las plataformas y el municipio. “Es un control cruzado, esa es la estimación”, explicó. Según detalló, las aplicaciones ya cuentan con mecanismos para verificar seguros, condiciones técnicas y estado de los vehículos, mientras que el proyecto contempla la apertura de información para que el municipio pueda realizar controles complementarios.

Al analizar el futuro del sistema de taxis, Chale cuestionó el esquema que durante años determinó de manera rígida la cantidad de licencias. “Si era correcto que 28 concejales resuelvan cuánto es la oferta de taxis que tiene que tener una ciudad como Rosario en determinado momento, y la verdad que esa rigidez en la formación de oferta y en la operación del sistema en general quedó de modé definitivamente”, expresó. Sobre la cantidad de vehículos que tendrá el sistema hacia adelante, señaló que dependerá de las condiciones económicas y consideró que puede haber espacio para la convivencia de distintas modalidades.

Por último, Chale confirmó que el Ejecutivo municipal prepara el mensaje para adherir a la ley provincial que regula la actividad de los cuidacoches. “Entiendo que ya para la próxima sesión vamos a estar con ese mensaje en el Consejo”, anticipó. Luego confirmó que la propuesta implicará adherir a la normativa provincial y prohibir la actividad en Rosario: “Vamos a adherir a la ley, vamos a prohibir la actividad”.

Entrevista de Verónica Maslup.