Ángel Carabajal presentó en Sunchales sus nuevos proyectos y adelantó un verano innovador

Ángel Carabajal fue uno de los protagonistas del Estudio Federal Sancor Seguros, instalado en Sunchales, donde compartió detalles del espectáculo preparado para celebrar los 80 años de la empresa y adelantó parte de sus proyectos para la próxima temporada.

El artista destacó especialmente el vínculo que mantiene con la compañía y la responsabilidad que representa formar parte de una celebración de estas características. “Estamos ahí con esos nervios lindos, pero contentos”, expresó durante la entrevista con Cadena 3.

La propuesta de Sunchales busca trasladar al público la experiencia que se vivió en el Teatro Colón, donde la compañía presentó un espectáculo con reconocidos artistas y versiones sinfónicas de canciones populares. En esta oportunidad, el formato fue adaptado para un festival destinado a unas 10.000 personas.

Carabajal también se refirió a una de las características que marcó su carrera: la búsqueda constante de innovación. Según explicó, esa inquietud lo llevó a experimentar con diferentes formatos tanto en las temporadas teatrales como en los grandes festivales.

En ese sentido, anticipó que durante el espectáculo de Sunchales habrá nuevas combinaciones musicales, entre ellas una versión sinfónica de “Amor salvaje”, interpretada junto a Eugenia Quevedo y otros artistas.

“Una de las cosas que me ha caracterizado ha sido la innovación, animarme e ir aprendiendo con eso”, sostuvo Carabajal, quien remarcó que la respuesta del público es la que termina validando cada nueva propuesta.

De cara al verano, además, confirmó que continuará trabajando en Jesús María y adelantó una apertura para 2027. También anunció dos propuestas teatrales y el regreso de Mestiza, luego de su experiencia con el formato “Sencu”.

Otra de las novedades será Vía Argentina, que tendrá una puesta diferente en el nuevo Espacio Cero del hotel Amerian. La propuesta buscará romper con el formato teatral tradicional y ubicar a los artistas en medio del público.

“Vía Argentina tiene esa vibra de cancha, esa vibra festivalera”, explicó Carabajal, quien anticipó que el espectáculo incluirá zapateo, bombos y bailarines entre las mesas.

El estreno está previsto para los últimos días de diciembre y será una nueva apuesta del artista por formatos innovadores, participativos y cercanos al público.

Entrevista de "Viva la Radio"