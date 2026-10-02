Aguas Cordobesas corta el servicio este sábado: 39 barrios afectados por 12 horas
La empresa realizará trabajos de mantenimiento sobre la red de distribución en la avenida Santana. La interrupción comenzará a las 7 de la mañana en sectores del Centro y el Oeste.
02/10/2026 | 08:48Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Radioinforme 3
Un corte de agua de magnitud afectará este sábado 3 de octubre a 39 barrios de la zona centro y oeste de la ciudad de Córdoba.
La interrupción del suministro se debe a la ejecución de obras de mantenimiento planificadas sobre la red de distribución de la empresa Aguas Cordobesas y se extenderá durante al menos 12 horas.
Las tareas operativas se concentrarán de manera puntual sobre la Avenida Santa Ana, donde las cuadrillas trabajarán en la adecuación técnica de la infraestructura principal.
La vocera de la compañía, Cristina Barrientos, detalló los alcances del operativo y el objetivo de las maniobras: "Mañana sábado 3 de octubre se van a llevar adelante trabajos planificados sobre nuestra red de distribución, puntualmente sobre Avenida Santa Ana. Estas tareas se hacen en particular sobre dos válvulas de la red con el objetivo de poder operarlas mejor y reducir el impacto de futuras intervenciones. Los trabajos van a empezar a las 7 de la mañana aproximadamente y se van a extender durante 12 horas".
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Ante el impacto de los trabajos en la zona metropolitana, desde la prestataria del servicio remarcaron la importancia del consumo medido durante el fin de semana:
Uso responsable: Se solicita a los vecinos de los sectores involucrados cuidar el agua de sus reservas domiciliarias para garantizar el abastecimiento básico mientras duren las obras.
Horario de tareas: La interrupción se pondrá en marcha a partir de las 7:00 de la mañana y la restitución del servicio se dará de manera progresiva hacia la noche.
Consulta de barrios: El listado completo de los 39 barrios afectados por los cortes se encuentra publicado en el sitio web oficial y en las redes sociales de Aguas Cordobesas.
Listado de barrios afectados:
Alberdi
Alto Alberdi
Altos de Santa Ana
Ampliación Las Palmas
Anexo Las Palmas
Bajada San Roque
Bella Vista
Cáceres
Caseros
Centro
Comandante Espora
Crisol Norte
Cupani
Güemes
Lamadrid
Las Dalias
Las Palmas
Marechal
Maurizi
Mirador del Chateau
Nueva Córdoba Obrero
Observatorio
Paso de los Andes
Puente Blanco
Quebrada de las Rosas
Quinta Santa Ana
San Francisco
San Ignacio
San Salvador
San Vicente
Santa Ana Residencial
Teodoro Fels
Tranviarios
Uritorco
Villa Alberdi
Villa Avalos
Villa General Urquiza
Villa Mafekin
Villa Páez
Villa Siburu
Lectura rápida
¿Qué sucederá el 3 de octubre? Un corte de agua afectará a 39 barrios de Córdoba.
¿Quién es la vocera de Aguas Cordobesas? La vocera es Cristina Barrientos.
¿Cuánto tiempo durará la interrupción? La interrupción del suministro se extenderá durante al menos 12 horas.
¿Dónde se realizarán las obras? Las obras se concentrarán sobre la Avenida Santa Ana.
¿Por qué se realizan estas obras? Se realizan para mejorar la operación de las válvulas y reducir el impacto de futuras intervenciones.