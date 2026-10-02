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Aguas Cordobesas corta el servicio este sábado: 39 barrios afectados por 12 horas

La empresa realizará trabajos de mantenimiento sobre la red de distribución en la avenida Santana. La interrupción comenzará a las 7 de la mañana en sectores del Centro y el Oeste.   

02/10/2026 | 08:48Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Un corte de agua de magnitud afectará este sábado 3 de octubre a 39 barrios de la zona centro y oeste de la ciudad de Córdoba.

La interrupción del suministro se debe a la ejecución de obras de mantenimiento planificadas sobre la red de distribución de la empresa Aguas Cordobesas y se extenderá durante al menos 12 horas.

Las tareas operativas se concentrarán de manera puntual sobre la Avenida Santa Ana, donde las cuadrillas trabajarán en la adecuación técnica de la infraestructura principal.

La vocera de la compañía, Cristina Barrientos, detalló los alcances del operativo y el objetivo de las maniobras: "Mañana sábado 3 de octubre se van a llevar adelante trabajos planificados sobre nuestra red de distribución, puntualmente sobre Avenida Santa Ana. Estas tareas se hacen en particular sobre dos válvulas de la red con el objetivo de poder operarlas mejor y reducir el impacto de futuras intervenciones. Los trabajos van a empezar a las 7 de la mañana aproximadamente y se van a extender durante 12 horas".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Recomendaciones para los usuarios

Ante el impacto de los trabajos en la zona metropolitana, desde la prestataria del servicio remarcaron la importancia del consumo medido durante el fin de semana:

Uso responsable: Se solicita a los vecinos de los sectores involucrados cuidar el agua de sus reservas domiciliarias para garantizar el abastecimiento básico mientras duren las obras.

Horario de tareas: La interrupción se pondrá en marcha a partir de las 7:00 de la mañana y la restitución del servicio se dará de manera progresiva hacia la noche.

Consulta de barrios: El listado completo de los 39 barrios afectados por los cortes se encuentra publicado en el sitio web oficial y en las redes sociales de Aguas Cordobesas.

Listado de barrios afectados:

Alberdi

Alto Alberdi

Altos de Santa Ana

Ampliación Las Palmas

Anexo Las Palmas

Bajada San Roque

Bella Vista

Cáceres

Caseros

Centro

Comandante Espora

Crisol Norte

Cupani

Güemes

Lamadrid

Las Dalias

Las Palmas

Marechal

Maurizi

Mirador del Chateau

Nueva Córdoba Obrero

Observatorio

Paso de los Andes

Puente Blanco

Quebrada de las Rosas

Quinta Santa Ana

San Francisco

San Ignacio

San Salvador

San Vicente

Santa Ana Residencial

Teodoro Fels

Tranviarios

Uritorco

Villa Alberdi

Villa Avalos

Villa General Urquiza

Villa Mafekin

Villa Páez

Villa Siburu

Lectura rápida

¿Qué sucederá el 3 de octubre? Un corte de agua afectará a 39 barrios de Córdoba.

¿Quién es la vocera de Aguas Cordobesas? La vocera es Cristina Barrientos.

¿Cuánto tiempo durará la interrupción? La interrupción del suministro se extenderá durante al menos 12 horas.

¿Dónde se realizarán las obras? Las obras se concentrarán sobre la Avenida Santa Ana.

¿Por qué se realizan estas obras? Se realizan para mejorar la operación de las válvulas y reducir el impacto de futuras intervenciones.

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