Alerta en Córdoba: advierten sobre fuertes ráfagas y riesgo alto de incendios

La Policía de la Provincia de Córdoba emitió un alerta meteorológico preventivo para la jornada de este viernes por la llegada de fuertes vientos que se intensificarán a partir del mediodía.

Según la advertencia oficial, las ráfagas asociadas al fenómeno climático podrían alcanzar velocidades de hasta 75 kilómetros por hora en diversos puntos del territorio provincial.

Debido al incremento en la intensidad de las corrientes de aire y las condiciones ambientales locales, las autoridades confirmaron que el riesgo por incendios forestales se eleva a nivel alto.

Desde la Policía Caminera instaron a los automovilistas a circular con extrema precaución por rutas y accesos ante la posible pérdida de visibilidad.

Esquema de servicios y reapertura de espacios públicos

De manera paralela a las recomendaciones climáticas, la Municipalidad de Córdoba detalló importantes novedades de servicio que impactan en la rutina de la ciudad capital:

Sin recolección de residuos: Durante este viernes no hay servicio de recolección de basura. Desde el municipio solicitaron expresamente a los vecinos y comerciantes no sacar los residuos a la vía pública para evitar el colapso de contenedores en arterias principales como la avenida Colón.

Reapertura del Parque del Kempes: El predio recreativo reabrió sus puertas al público este mediodía tras permanecer cerrado durante diez días de forma preventiva. La clausura temporal se debió a la caída de un poste de luz. Aunque las cuadrillas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) continúan realizando tareas de revisión e inspección sobre la infraestructura del complejo, el parque ya se encuentra habilitado para visitantes.