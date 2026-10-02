FOTO: Condenan a chofer de app por intento de robo y agresión a pasajera en Córdoba

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) – La Justicia de la provincia de Córdoba ha condenado a un chofer de una aplicación de viajes tras un intento de robo a una pasajera, a quien empujó con el auto en movimiento para escapar.

El incidente ocurrió a principios de julio en el barrio Crisol de la ciudad de Córdoba. En ese momento, Marco Albino Salomone, que conducía un Chevrolet Onix, detuvo el vehículo en la intersección de las calles La Mancha y Málaga, donde amenazó a la pasajera con un cuchillo de cocina para intentar robarle.

Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el chofer le causó lesiones leves a la víctima e intentó sustraerle su iPhone 16. Al no lograrlo, la empujó del automóvil en marcha.

Tras el ataque, el acusado huyó del lugar, mientras que la víctima recibió asistencia de un grupo de jóvenes estudiantes que se encontraban regresando de un acto escolar.

Desde el MPF provincial indicaron que la rápida resolución del caso fue posible gracias a la implementación del procedimiento abreviado inicial del Sistema Integral de Flagrancia. Esto permitió que el Juzgado de Control en lo Penal Económico, liderado por Gustavo Hidalgo, condenara al conductor a tres años y seis meses de prisión efectiva.

La sentencia fue emitida el 21 de agosto, a solo un mes y medio del suceso, a solicitud del fiscal de instrucción Federico Rivas.