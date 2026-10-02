FOTO: Lugones resaltó la salud como motor clave del desarrollo en Argentina durante la Argentina Week

París, 2 octubre (Enviado especial de NA) -- El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, enfatizó que Argentina ha recuperado su estatus como "un lugar confiable para invertir", durante su presentación sobre las oportunidades de inversión y desarrollo en el sector sanitario argentino en el contexto de la Argentina Week en París.

En su intervención en el panel de Salud y Biotecnología, Lugones afirmó que la salud es un sector estratégico tanto para el crecimiento económico como para la atención de la población.

El ministro también destacó los logros en investigación clínica, producción de medicamentos y vacunas, así como la capacidad de la industria local para incorporar tecnología, generar empleo calificado y aumentar sus exportaciones.

"En el encuentro en Nueva York, compartí con inversores y empresarios por qué Argentina se ha convertido en un lugar confiable para invertir. Hoy, seis meses después, puedo afirmar que esto ha dejado de ser una promesa: ya es un proceso en marcha, con resultados verificables", declaró Lugones.

Entre los proyectos mencionados, resaltó un acuerdo de inversión de US$8.000 millones con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) para investigación clínica en los próximos seis años. "Esto ya se está concretando en acuerdos con empresas como Boehringer Ingelheim, Roche y Bristol Myers", señaló.

Asimismo, el ministro hizo referencia al establecimiento de un Centro Global de Datos Clínicos y Ciencias de la Información de Pfizer para América Latina, así como la inauguración de una nueva línea de producción de SC Johnson, enfocada en el abastecimiento de productos para prevenir el dengue y el zika, y la expansión de capacidades de producción y exportación de empresas nacionales como Biosidus y Sinergium Biotech.

"Estos proyectos reflejan las oportunidades de crecimiento que existen en investigación clínica, producción industrial y la adopción de tecnología", enfatizó el titular de la cartera sanitaria nacional.