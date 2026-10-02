Consejos para proteger tu jardín de la fauna silvestre: repelentes y estrategias efectivas

Es común disfrutar de la presencia de un cervatillo con su madre o un pequeño conejo deambuleando por el jardín, pero se vuelve menos placentero cuando estos animales tratan tu huerto como un buffet. Compartimos el planeta con diversas especies de fauna que sobreviven buscando alimento, pero resulta frustrante cuando plantas costosas son devoradas por marmotas, arbustos son roídos por topillos o las flores de los rosales son consumidas por ciervos.

El impacto de los animales en el jardín puede ocurrir en cualquier momento. Según Sheldon Owen, Ph.D. y especialista en extensión de vida silvestre en la Universidad de Virginia Occidental, "a veces el daño disminuye porque hay más comida disponible, pero en otras ocasiones, cuando las fuentes de alimento escasean, como en otoño cuando la vegetación comienza a morir, los animales atacan lo que queda en tu jardín".

Una estrategia que muchos jardineros utilizan es el uso de repelentes para animales, que se presentan en formas líquidas y granulares. Robert Pierce, Ph.D. y profesor asociado en la Universidad de Missouri, explica que "hay dos tipos de repelentes que se pueden usar para la vida silvestre. Los repelentes de contacto, o basados en el sabor, se aplican directamente a un área o a un posible alimento, a menudo para modificar su sabor. Los repelentes de área son a base de olor y se aplican cerca del área que se desea proteger".

Los repelentes basados en el sabor suelen depender de algo amargo o picante, como la capsaicina. Owen señala que "el animal aún tiene que morder para recibir el estímulo negativo, pero teóricamente, puede que no desee comer más de una planta que ha sido tratada". Por otro lado, los repelentes a base de olor, como los huevos podridos o la harina de sangre, están destinados a disuadir a los animales de alimentarse en primer lugar.

¿Los repelentes mantendrán a la fauna alejada de tu jardín? La efectividad de cualquier spray o pellet depende de varios factores. Mike Mengak, Ph.D. y especialista en vida silvestre en la Universidad de Georgia, explica que "la densidad poblacional juega un papel importante. Si tienes 10 ciervos por milla cuadrada, no tienes un problema, pero si tienes 40, ningún repelente podrá detenerlos".

Además, si no son los ciervos, hay otros herbívoros como conejos, topillos y ratones, que están activos durante todo el año. Mamíferos como mapaches y zarigüeyas también pueden visitar tu jardín. Aunque las marmotas hibernan en invierno, en otoño buscan acumular grasa, lo que convierte a tus tomates y pimientos en un blanco fácil, según Owen.

Los repelentes deben ser reaplicados con frecuencia, especialmente después de la lluvia o la nieve. Algunos productos, como la orina de coyote, pueden repeler herbívoros como los conejos, pero también pueden atraer carnívoros que investigan el olor, advierte Owen. Cada animal es único y algunos pueden no verse afectados por un mal sabor u olor, continuando su festín independientemente de la diligencia en el uso del producto, agrega Mengak.

En última instancia, los comentarios sobre la efectividad de los repelentes son mixtos. Owen afirma que "si tienes suficientes ciervos hambrientos o vida silvestre y poca comida, comerán tus plantas sin importar lo mal que sepan o huelan. Necesitan sobrevivir".

Para utilizar los repelentes de manera más efectiva, aunque ningún repelente eliminará completamente el daño de la vida silvestre, Pierce señala que "dependiendo de las circunstancias y las especies, varias formulaciones de repelentes pueden ofrecer efectividad temporal y limitada".

Si hay muchos ciervos en tu vecindario y deseas adoptar un enfoque de "algo es mejor que nada" para disuadirlos, hay algunos trucos para maximizar su efectividad:

Usa repelentes temprano y con frecuencia. Si los animales ya han comenzado a alimentarse, es más difícil hacer que se detengan, advierte Owen . Recuerda que también necesitarás reaplicar los repelentes frecuentemente, especialmente en altas temperaturas y después de la lluvia o nieve.

Si los animales ya han comenzado a alimentarse, es más difícil hacer que se detengan, advierte . Recuerda que también necesitarás reaplicar los repelentes frecuentemente, especialmente en altas temperaturas y después de la lluvia o nieve. Cambia tus repelentes. Los animales pueden habituarse si siempre usas el mismo producto, explica Mengak . Busca productos con diferentes ingredientes y alterna su uso para evitar que los animales se acostumbren.

Los animales pueden habituarse si siempre usas el mismo producto, explica . Busca productos con diferentes ingredientes y alterna su uso para evitar que los animales se acostumbren. Considera tácticas de asusto. Un espantapájaros o un búho de plástico no serán efectivos, pero los dispositivos activados por movimiento que rocían agua son bastante útiles. La combinación de sorpresa, ruido, movimiento y agua puede disuadir a la fauna. Es recomendable mover estos dispositivos regularmente para que los animales no se acostumbren, sugiere Mengak .

Un espantapájaros o un búho de plástico no serán efectivos, pero los dispositivos activados por movimiento que rocían agua son bastante útiles. La combinación de sorpresa, ruido, movimiento y agua puede disuadir a la fauna. Es recomendable mover estos dispositivos regularmente para que los animales no se acostumbren, sugiere . No dudes en probar múltiples métodos de disuasión. Esto se conoce como gestión integrativa de daños por vida silvestre. Elimina hábitats como pilas de madera o maleza cerca de tu casa. Utiliza cercas, que son efectivas para conejos y ciervos (un par de pies de altura para conejos, más de 6 pies para ciervos). También puedes emplear dispositivos de asusto activados por movimiento que rocían agua, que son bastante efectivos, añade Pierce .

Esto se conoce como gestión integrativa de daños por vida silvestre. Elimina hábitats como pilas de madera o maleza cerca de tu casa. Utiliza cercas, que son efectivas para conejos y ciervos (un par de pies de altura para conejos, más de 6 pies para ciervos). También puedes emplear dispositivos de asusto activados por movimiento que rocían agua, que son bastante efectivos, añade . Evita las soluciones caseras. Hay poca o ninguna evidencia de que barras de jabón, orina, posos de café, cabello humano u otras mezclas prevengan daños en tu jardín por parte de la fauna hambrienta. Los dispositivos sónicos también son inútiles, concluye Mengak.