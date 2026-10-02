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El 80% de los propietarios de viviendas lamentan decisiones sobre su hogar, según un estudio

Un informe de Clever Real Estate indicó que la mayoría de los propietarios tiene algún tipo de arrepentimiento sobre su hogar, destacando problemas estéticos y costos inesperados como principales quejas.

02/10/2026 | 11:52Redacción Cadena 3

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El 80% de los propietarios lamentan decisiones sobre su hogar

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Los arrepentimientos son parte de la vida y no se limitan a desear haber pedido un postre o haber tomado decisiones en situaciones críticas. Un reciente informe de Clever Real Estate, que encuestó a aproximadamente 1,000 propietarios de viviendas, reveló que un sorprendente 80% de los dueños de casas tienen algún tipo de arrepentimiento relacionado con su hogar, mencionando desde la apariencia hasta el momento en que decidieron comprar.

Según el estudio, el 66% de las personas que manifestaron arrepentimientos sobre su vivienda indicaron que la estética era su mayor punto débil. Las quejas más comunes incluían baños anticuados (22%), cocinas (18%) y pisos (18%). Sin embargo, la encuesta arrojó otros datos interesantes: la mitad de los encuestados expresó que lamentaba una renovación pasada, y el 49% señaló que el costo de dicha renovación fue mucho más alto de lo que habían anticipado. Además, el 55% afirmó que poseer una vivienda era más caro de lo que esperaban, mencionando gastos como impuestos a la propiedad, reparaciones y mantenimiento general.

Si bien estos fueron los principales arrepentimientos expresados por los propietarios, otro aspecto notable fue la ubicación de la vivienda; aproximadamente el 45% mencionó que no era ideal debido a problemas como el tráfico excesivo, la lejanía de seres queridos y la convivencia con vecinos problemáticos. A pesar de estos contratiempos, el panorama no es del todo negativo. La gran mayoría (91%) de los encuestados no se arrepintió de ser propietario de una vivienda, y el 92% consideró que la compra fue una buena inversión.

La conclusión que se puede extraer es que, aunque comprar una casa es emocionante, ser realista sobre los costos inesperados y planificar con antelación puede ayudar a evitar arrepentimientos y sorpresas en las facturas. Las actualizaciones estéticas pueden realizarse a lo largo del tiempo, pero factores como la ubicación de la vivienda y los costos continuos de impuestos, reparaciones y mantenimiento son mucho más difíciles de cambiar.

El estudio también destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre convivir con ciertos aspectos de la vivienda y optar por renovaciones. Si se planean mejoras en el hogar, incorporar un margen de maniobra en el presupuesto puede ayudar a que una emocionante actualización no se convierta en una fuente de arrepentimiento.

Lectura rápida

¿Qué reveló el informe?
El informe de Clever Real Estate mostró que el 80% de los propietarios tienen arrepentimientos sobre su hogar.

¿Cuáles son los principales arrepentimientos?
Los propietarios lamentan principalmente la estética de la vivienda, con quejas sobre baños, cocinas y pisos anticuados.

¿Qué porcentaje lamenta renovaciones?
El 50% de los encuestados expresó que se arrepiente de una renovación pasada.

¿Es costoso ser propietario?
El 55% de los propietarios afirmaron que poseer una vivienda es más caro de lo que esperaban.

¿Se arrepienten de ser propietarios?
A pesar de los arrepentimientos, el 91% de los encuestados no se arrepiente de ser propietarios.

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