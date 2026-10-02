El 80% de los propietarios de viviendas lamentan decisiones sobre su hogar, según un estudio

Los arrepentimientos son parte de la vida y no se limitan a desear haber pedido un postre o haber tomado decisiones en situaciones críticas. Un reciente informe de Clever Real Estate, que encuestó a aproximadamente 1,000 propietarios de viviendas, reveló que un sorprendente 80% de los dueños de casas tienen algún tipo de arrepentimiento relacionado con su hogar, mencionando desde la apariencia hasta el momento en que decidieron comprar.

Según el estudio, el 66% de las personas que manifestaron arrepentimientos sobre su vivienda indicaron que la estética era su mayor punto débil. Las quejas más comunes incluían baños anticuados (22%), cocinas (18%) y pisos (18%). Sin embargo, la encuesta arrojó otros datos interesantes: la mitad de los encuestados expresó que lamentaba una renovación pasada, y el 49% señaló que el costo de dicha renovación fue mucho más alto de lo que habían anticipado. Además, el 55% afirmó que poseer una vivienda era más caro de lo que esperaban, mencionando gastos como impuestos a la propiedad, reparaciones y mantenimiento general.

Si bien estos fueron los principales arrepentimientos expresados por los propietarios, otro aspecto notable fue la ubicación de la vivienda; aproximadamente el 45% mencionó que no era ideal debido a problemas como el tráfico excesivo, la lejanía de seres queridos y la convivencia con vecinos problemáticos. A pesar de estos contratiempos, el panorama no es del todo negativo. La gran mayoría (91%) de los encuestados no se arrepintió de ser propietario de una vivienda, y el 92% consideró que la compra fue una buena inversión.

La conclusión que se puede extraer es que, aunque comprar una casa es emocionante, ser realista sobre los costos inesperados y planificar con antelación puede ayudar a evitar arrepentimientos y sorpresas en las facturas. Las actualizaciones estéticas pueden realizarse a lo largo del tiempo, pero factores como la ubicación de la vivienda y los costos continuos de impuestos, reparaciones y mantenimiento son mucho más difíciles de cambiar.

El estudio también destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre convivir con ciertos aspectos de la vivienda y optar por renovaciones. Si se planean mejoras en el hogar, incorporar un margen de maniobra en el presupuesto puede ayudar a que una emocionante actualización no se convierta en una fuente de arrepentimiento.