La justicia otorga libertad a Maxi Ghione tras denuncias de amenazas y tenencia de armas

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- La justicia ha decidido otorgar la libertad al actor Maxi Ghione, quien estaba bajo investigación por amenazas calificadas, a raíz de una denuncia presentada por Emiliano Tarragona. Este último alega que el artista lo mantuvo encerrado durante cinco horas tras una discusión relacionada con dinero.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, la libertad de Ghione se encuentra sujeta a varias restricciones. Entre estas condiciones se incluyen: no portar armas, establecer su domicilio en la localidad de Lehmann, donde se produjeron los incidentes, no acercarse a la víctima ni a los testigos y presentarse en la comisaría local cada 15 días para firmar su presencia.

Adicionalmente, Ghione enfrenta otra investigación por tenencia ilegal de armas, tras el hallazgo de ocho armas de fuego en su vivienda durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones.

En declaraciones a la prensa tras la audiencia, Emiliano Tarragona expresó que se siente "con miedo y con pánico todo el tiempo" debido a la situación vivida con Ghione. Por su parte, el abogado de Tarragona, Carlos Farías Demaldé, indicó: "Nosotros dimos el consentimiento y asentimos justamente la posibilidad de que Maxi Ghione pueda recuperar la libertad. Acá no hay ningún interés".