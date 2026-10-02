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La justicia otorga libertad a Maxi Ghione tras denuncias de amenazas y tenencia de armas

El actor quedó en libertad bajo ciertas condiciones tras ser denunciado por Emiliano Tarragona por amenazas y tenencia de armas.

02/10/2026 | 10:27Redacción Cadena 3

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El actor también da clases de actuación.

FOTO: El actor también da clases de actuación.

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Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- La justicia ha decidido otorgar la libertad al actor Maxi Ghione, quien estaba bajo investigación por amenazas calificadas, a raíz de una denuncia presentada por Emiliano Tarragona. Este último alega que el artista lo mantuvo encerrado durante cinco horas tras una discusión relacionada con dinero.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, la libertad de Ghione se encuentra sujeta a varias restricciones. Entre estas condiciones se incluyen: no portar armas, establecer su domicilio en la localidad de Lehmann, donde se produjeron los incidentes, no acercarse a la víctima ni a los testigos y presentarse en la comisaría local cada 15 días para firmar su presencia.

Adicionalmente, Ghione enfrenta otra investigación por tenencia ilegal de armas, tras el hallazgo de ocho armas de fuego en su vivienda durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones.

En declaraciones a la prensa tras la audiencia, Emiliano Tarragona expresó que se siente "con miedo y con pánico todo el tiempo" debido a la situación vivida con Ghione. Por su parte, el abogado de Tarragona, Carlos Farías Demaldé, indicó: "Nosotros dimos el consentimiento y asentimos justamente la posibilidad de que Maxi Ghione pueda recuperar la libertad. Acá no hay ningún interés".

Lectura rápida

¿Quién es Maxi Ghione?
Es un actor argentino involucrado en un caso de amenazas y tenencia ilegal de armas.

¿Qué ocurrió con Emiliano Tarragona?
Tarragona denunció a Ghione por amenazas, alegando que lo encerró durante cinco horas.

¿Cuáles son las condiciones de la libertad de Ghione?
Debe fijar domicilio en Lehmann, no acercarse a la víctima ni a testigos, y firmar en comisaría cada 15 días.

¿Qué se encontró en el allanamiento?
La Policía halló al menos ocho armas de fuego en la vivienda de Ghione.

¿Cómo se siente el denunciante?
Emiliano Tarragona manifestó que vive con miedo tras el episodio con Ghione.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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