Telefe desmiente rumores sobre el final de 'La Peña de Morfi' y evalúa su continuidad

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- En las últimas horas, han cobrado fuerza los rumores acerca de la posible despedida de "La Peña de Morfi", uno de los programas más queridos de Telefe. Esta situación se originó tras las afirmaciones de un periodista que sugirió que el ciclo llegaría a su fin en noviembre.

El panelista de Los profesionales de siempre (El Nueve), Damián Rojo, anunció en vivo que el programa conducido por Diego Leuco y Carina Zampini concluiría a finales de noviembre. Según su relato, "Ya fueron notificados algunos productores, a quienes los van a reubicar en otro programa de la productora Corner, que es el de Sergio Lapegüe". Además, mencionó que "Y a los demás... hay que ver si hay lugar para todos porque son un montón. Y los que hacen aire no creo que todos puedan ir al programa de Lapegüe".

Sin embargo, Telefe se ha apresurado a desmentir esta información. La Agencia Noticias Argentinas se puso en contacto con el canal, donde se rechazó de manera categórica la noticia difundida por Damián Rojo, calificándola de "Fake". Desde el canal afirmaron que "pronto emitirán un comunicado sobre los recientes rumores" que han circulado acerca de la continuidad del programa.

Además, se indicó que no solo es falso el supuesto final del ciclo, sino que también "se está viendo la posibilidad de que siga en el verano". Esta información fue proporcionada en exclusiva a NA, lo que sugiere que los seguidores de "La Peña de Morfi" pueden estar tranquilos respecto a la permanencia del programa en la pantalla.