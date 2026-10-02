Mirtha Legrand avanza en su recuperación y pronto podría regresar a casa

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- Un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, emitido por el Sanatorio Mater Dei, ha dado a conocer que la destacada figura de 99 años se encuentra "en proceso de recuperación para poder volver a su casa". Esto se produce tras diez días de internación a causa de un cuadro compatible con neumopatía.

"La señora Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para volver a su casa", comienza el comunicado de este viernes, donde se detalla que la famosa conductora sigue recibiendo tratamientos de kinesiología y cuidados específicos en su alimentación.

"Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico", agregaron desde la institución médica. Además, se destacó que el círculo íntimo de Mirtha Legrand permanece atento al proceso de recuperación.

"Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia", expresaron en el comunicado. Por último, se anunció que, si no hay cambios, se emitirá un nuevo parte médico el próximo lunes.

"De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico", concluyó el texto, que lleva la firma del director médico de la institución, doctor Enrique Echagüe.