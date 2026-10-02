San Lorenzo busca un resultado clave ante Defensa y Justicia en el Torneo Clausura

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- San Lorenzo se prepara para enfrentar este sábado a Defensa y Justicia, en el marco de la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. La necesidad de obtener un buen resultado se vuelve imperiosa para el "Ciclón", que busca acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro está programado para las 14:45 y se llevará a cabo en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. La cobertura del partido estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir en vivo a través de ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Luis Lobo Medina, con Silvio Trucco a cargo del VAR.

San Lorenzo llega a este compromiso tras sufrir una dura derrota 2-0 en casa ante Boca Juniors en la última jornada. Este resultado ha aumentado la presión sobre el equipo, que no ha logrado ganar en sus dos últimos partidos y solo ha obtenido una victoria en sus últimos cinco encuentros.

En la actualidad, los dirigidos por Rubén Darío Insua se encuentran en el décimo lugar de la Zona A con 11 puntos, a cinco unidades de Newell's, que ocupa el octavo puesto y que actualmente está en la zona de clasificación para los playoffs.

Por su parte, Defensa y Justicia vive un momento positivo y se posiciona en el tercer lugar de la Zona A con 18 puntos, lo que lo sitúa a solo cuatro del líder, Instituto de Córdoba. El equipo, bajo la dirección de Julio César Vaccari, ha sumado 10 puntos en sus últimos cinco partidos.