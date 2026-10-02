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San Lorenzo busca un resultado clave ante Defensa y Justicia en el Torneo Clausura

El equipo de Boedo ha logrado solo una victoria en sus últimos cinco partidos y necesita sumar para acercarse a los playoffs.

02/10/2026 | 09:48Redacción Cadena 3

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San Lorenzo busca recuperarse tras la dura caída ante Boca.

FOTO: San Lorenzo busca recuperarse tras la dura caída ante Boca.

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Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- San Lorenzo se prepara para enfrentar este sábado a Defensa y Justicia, en el marco de la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. La necesidad de obtener un buen resultado se vuelve imperiosa para el "Ciclón", que busca acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro está programado para las 14:45 y se llevará a cabo en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. La cobertura del partido estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir en vivo a través de ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Luis Lobo Medina, con Silvio Trucco a cargo del VAR.

San Lorenzo llega a este compromiso tras sufrir una dura derrota 2-0 en casa ante Boca Juniors en la última jornada. Este resultado ha aumentado la presión sobre el equipo, que no ha logrado ganar en sus dos últimos partidos y solo ha obtenido una victoria en sus últimos cinco encuentros.

En la actualidad, los dirigidos por Rubén Darío Insua se encuentran en el décimo lugar de la Zona A con 11 puntos, a cinco unidades de Newell's, que ocupa el octavo puesto y que actualmente está en la zona de clasificación para los playoffs.

Por su parte, Defensa y Justicia vive un momento positivo y se posiciona en el tercer lugar de la Zona A con 18 puntos, lo que lo sitúa a solo cuatro del líder, Instituto de Córdoba. El equipo, bajo la dirección de Julio César Vaccari, ha sumado 10 puntos en sus últimos cinco partidos.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
San Lorenzo se enfrentará a Defensa y Justicia en la undécima fecha del Torneo Clausura.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El encuentro está programado para el sábado a las 14:45.

¿Dónde se jugará el partido?
El partido se disputará en el Estadio Norberto Tito Tomaghello.

¿Cuál es la situación actual de San Lorenzo?
San Lorenzo ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos y ocupa el décimo lugar en la Zona A.

¿Cómo está Defensa y Justicia?
Defensa y Justicia se encuentra en el tercer lugar de la Zona A con 18 puntos y atraviesa un buen momento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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