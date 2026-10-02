Preparan más de 400 mil hostias para la llegada del Papa: "Es un desafío"
La hermana Mónica Itatí Romero Ortiz, de las Hijas de San José, contó en Cadena 3 Rosario que ya elaboraron más de 300.000 unidades y trabajan junto a otras dos religiosas para completar el pedido.
02/10/2026 | 08:51Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La Congregación prepara más de 400mil ostias.
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Audio. Preparan más de 400 mil hostias para la llegada del Papa: "Es un desafío"
Cadena 3 Rosario
La hermana Mónica Itatí Romero Ortiz, de la Congregación Hijas de San José, contó cómo trabajan para completar el pedido de más de 400.000 hostias ante la llegada del papa León XIV a Córdoba.
La religiosa, que es rosarina y tiene familiares en Villa Gobernador Gálvez, explicó que ya superaron las 300.000 unidades y esperan completar la tarea durante la próxima semana. “Un mes y medio, preparar 400.000, yo dije: bueno, es un desafío, pero lo aceptamos y lo vivimos con mucha fe”, contó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.
En la comunidad de Córdoba son tres hermanas y cuentan además con una trabajadora que las acompaña durante todo el año. Para elaborar las hostias utilizan harina de trigo y agua. “Trabajamos con 25 kilos de harina todos los días”, explicó Romero Ortiz.
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El proceso comienza temprano y requiere una organización por turnos. Las máquinas utilizan discos de hierro a alta temperatura que cocinan cada porción de masa en aproximadamente un minuto. Luego, las hostias se apilan, se corta el excedente y se realiza el empaquetado.
Una tarea que va más allá de la visita papal
La hermana explicó que la congregación ya produce grandes cantidades de hostias durante el año para parroquias y librerías de distintos puntos del país. Por eso, el desafío no radica únicamente en el volumen, sino también en completar el pedido en un período mucho más corto.
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“Es nuestra tarea dentro de la Iglesia, no solo porque viene el Papa”, remarcó. Y explicó que el servicio forma parte del carisma de las Hijas de San José: “Nos queda a nosotras, por ser fieles al carisma, preparar siempre la Pascua para que Jesús se haga presente”.
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Consultada sobre el impacto que puede tener la visita de León XIV en la vida espiritual de los argentinos, Romero Ortiz expresó su deseo de que marque un cambio. “Yo deseo que sí, que sea un antes y un después, porque es una gracia muy especial que Dios nos está regalando”, afirmó.
La religiosa también destacó el acompañamiento de personas de la comunidad que colaboran con las hermanas para poder cumplir con la producción. “Somos poquitas, pero cuento con personas muy amigas, muy queridas, muy allegadas de la comunidad”, señaló, y agradeció las “manitos generosas” que permiten completar el trabajo.
Entrevista de Verónica Maslup.
Lectura rápida
¿Quién es la protagonista del artículo? La hermana Mónica Itatí Romero Ortiz, de la Congregación Hijas de San José.
¿Qué están preparando? Están preparando más de 400.000 hostias para la visita del papa León XIV.
¿Cuántas hostias han producido hasta ahora? Han superado las 300.000 unidades.
¿Cómo es el proceso de elaboración? Utilizan harina de trigo y agua, trabajando con 25 kilos de harina diariamente.
¿Cuál es el deseo de la hermana sobre la visita papal? Desea que marque un cambio en la vida espiritual de los argentinos.