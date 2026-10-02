Revelan chats entre Joaquín Levinton y su denunciante por abuso sexual

Buenos Aires, 2 octubre — La denuncia por abuso sexual con acceso carnal contra el cantante Joaquín Levinton avanza con la divulgación de mensajes privados enviados por la denunciante, identificada como Paula, quien intentó comunicarse repetidamente con el artista sin obtener respuesta.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Paula sostiene que mantuvo una relación informal con el líder de Turf entre 2015 y 2020, donde se vio forzada a consumir cocaína y mantener relaciones sexuales bajo esa influencia, además de participar en encuentros sexuales grupales sin consentimiento previo.

Por su parte, Levinton ha negado las acusaciones y se declara víctima de acoso por parte de Paula, afirmando que esto ocurre desde hace siete años. El cantante se mostró dispuesto a entregar sus dispositivos a la justicia para esclarecer la situación. En una entrevista con Mariana Fabbiani para DDM (América TV), el artista mencionó que "la persona que estaba ahí dentro de la casa, que la vio abrir la puerta, estaba ella con un palo" y que hay testigos dispuestos a declarar.

En cuanto a la decisión de bloquearla en su WhatsApp, Levinton explicó que se cansó de recibir mensajes provocativos: "Empecé a cansarme de recibir todos esos mensajes de la mina en bolas y no tengo ganas de que en mi WhatsApp me aparezca la mina en bolas. La bloqueó y al día siguiente denuncia".

Los mensajes entre Paula y Joaquín Levinton

El panelista Martín Candalaft accedió a capturas de pantalla del chat que respaldarían el testimonio de Levinton. Los mensajes revelan múltiples intentos de contacto de parte de Paula, que incluyen llamadas y mensajes no respondidos.

En una de las comunicaciones, Paula ofreció realizar un trabajo promocional en su lugar de empleo, afirmando: "¿Cómo estás? Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad, te pagan obvio, ¿querés? Me ponen en blanco".

Los mensajes abarcan desde la Navidad de 2025 hasta marzo y mayo, sin respuesta de Levinton. Algunos contenían enlaces de YouTube a canciones y comentarios sobre las publicaciones que él hacía en sus redes sociales. En una de las capturas, Paula le dice: "Sé que te gusta este tema, como tantos otros. Como este..."

Renuncia de la abogada de Paula

Adela González, la abogada de la mujer que denunció a Levinton, anunció su renuncia a la representación legal, citando diferencias personales y profesionales, y enfatizando que no le interesa lo mediático en este tipo de casos.