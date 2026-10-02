La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.
El sorteo número 41372 de La Previa se realizó el viernes 2 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6397, correspondiente a A primera (Mesa). Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41372 de LA PREVIA se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6397, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6397
2° 3699
3° 7978
4° 5553
5° 4804
6° 3604
7° 5651
8° 9278
9° 5805
10° 5867
11° 4464
12° 0634
13° 7045
14° 8630
15° 5014
16° 3386
17° 9789
18° 4867
19° 4842
20° 6044
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41372 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 2 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6397.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Mesa).
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.