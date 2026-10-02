La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.

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El número de sorteo 41372 de LA PREVIA se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6397, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6397

2° 3699

3° 7978

4° 5553

5° 4804

6° 3604

7° 5651

8° 9278

9° 5805

10° 5867

11° 4464

12° 0634

13° 7045

14° 8630

15° 5014

16° 3386

17° 9789

18° 4867

19° 4842

20° 6044