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Ariel Valey, procesado por el asesinato de Gonzalo Andueza en Colegiales

La jueza Paula Petazzi dictó el procesamiento de Ariel Hernán Valey tras confirmar que la vaina hallada en la escena del crimen corresponde a su arma de fuego.

02/10/2026 | 13:21Redacción Cadena 3

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Ariel Valey, procesado por el asesinato de Gonzalo Andueza en Colegiales

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Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- Ariel Hernán Valey, señalado como el responsable del asesinato de Gonzalo Andueza en una plaza del barrio porteño de Colegiales, fue procesado este viernes por los delitos de homicidio y portación de arma de guerra.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la jueza Paula Petazzi tomó esta decisión tras la confirmación del peritaje de balística, que estableció que la vaina hallada en el lugar del crimen coincide con la pistola Taurus Millenium incautada al imputado en el momento de su detención.

"Era experto en disparo, por eso se entiende que hubo voluntad de tirar al centro vital del cuerpo", señalaron voceros de la investigación ante la consulta de NA.

Se conoció que Valey está registrado como usuario de esa arma, aunque carecía de la portación correspondiente, lo que implica que no podía transportarla legalmente.

El crimen de Andueza se produjo en una plaza ubicada en la intersección de las calles Moldes y Aguilar, donde la policía fue alertada por un llamado al 911 sobre un hombre herido de un disparo en el abdomen, mientras que el atacante había escapado.

Andueza fue trasladado al hospital Pirovano, donde falleció el domingo al mediodía debido a la grave herida provocada por el disparo.

Las investigaciones revelaron que la víctima y el agresor se conocían y que el hecho se originó a raíz de una disputa recurrente entre ellos, ya que "uno defendía el boxeo y el otro las artes marciales", según informaron a este medio.

La División Homicidios, tras analizar las cámaras de seguridad de la zona y realizar las primeras entrevistas, localizó a Valey en el barrio de Belgrano, donde finalmente fue detenido.

La captura se concretó horas después del crimen, cuando Valey intentaba huir. Fue aprehendido en la puerta de una casa que había pertenecido a su madre, donde se le confiscó una mochila negra que contenía un celular, una pistola Taurus Millennium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién es el acusado?
El acusado es Ariel Hernán Valey, procesado por el crimen de Gonzalo Andueza.

¿Qué delitos se le imputan?
Se le imputan homicidio y portación de arma de guerra.

¿Cuál fue la decisión de la jueza?
La jueza Paula Petazzi dictó el procesamiento tras el peritaje balístico.

¿Dónde ocurrió el crimen?
El crimen tuvo lugar en una plaza en el barrio de Colegiales.

¿Qué se encontró en la detención?
En la detención se halló una pistola Taurus Millennium y municiones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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