The Beatles relanza Rubber Soul con grabaciones inéditas y mezcla moderna

Buenos Aires, 2 octubre (NA) - The Beatles regresa a uno de los discos más significativos de su trayectoria con una edición ampliada de Rubber Soul, el álbum que fue lanzado originalmente en diciembre de 1965 y que dio inicio a una fase de mayor innovación para el célebre cuarteto de Liverpool. Esta nueva versión sale a la venta hoy, 2 de octubre, en varios formatos y presenta nuevas mezclas, grabaciones de estudio nunca antes escuchadas y maquetas que permiten seguir el proceso creativo del grupo.

La mezcla actual fue realizada por Giles Martin, el hijo del reconocido productor George Martin, junto con el ingeniero Sam Okell. El material original de cuatro pistas fue procesado utilizando tecnología de separación de audio desarrollada por el equipo de WingNut Films, la compañía de Peter Jackson, lo que ha permitido crear una nueva mezcla estéreo. También se presentan versiones en Dolby Atmos, así como la mezcla mono original y la edición estadounidense que en su momento fue lanzada por Capitol.

Entre las ediciones Super Deluxe, uno de los principales atractivos son las 24 grabaciones tempranas de las sesiones, que incluyen 20 tomas inéditas y tres demos caseras. Estas grabaciones muestran las canciones en diversas etapas de su desarrollo, incluyendo versiones iniciales de Day Tripper y We Can Work It Out, además de Little Girl, un esbozo de una composición de John Lennon que nunca había sido publicada.

El recorrido también permite seguir la evolución de temas como Norwegian Wood, de la cual se incluyen tres versiones descartadas. Esta canción tuvo un papel fundamental en la expansión sonora del grupo al incorporar el sitar, interpretado por George Harrison, un instrumento que poco después se volvería más común en el rock y la psicodelia.

Rubber Soul fue grabado durante cuatro semanas, entre octubre y noviembre de 1965, y reunió temas como Drive My Car, Nowhere Man, Michelle, Girl, In My Life e If I Needed Someone. Este álbum reflejó un cambio en la escritura y en el trabajo de estudio de Lennon, Paul McCartney, Harrison y Ringo Starr, con letras más complejas, nuevos instrumentos y un creciente interés por las posibilidades que ofrecía la grabación.

El álbum también tuvo un impacto inmediato en otros músicos. Brian Wilson, líder creativo de The Beach Boys, reconoció la influencia que ejerció Rubber Soul en la creación de Pet Sounds, mientras que Bob Dylan prestó especial atención a Norwegian Wood. Su legado se extendió también a The Rolling Stones, quienes meses después incorporaron el sitar de Brian Jones en Paint It, Black.

Las ediciones Super Deluxe de cuatro CD y cinco LP incluyen un libro de 88 páginas que contiene una introducción escrita por McCartney, textos elaborados a partir de declaraciones de Lennon, fotografías poco conocidas y detalles sobre las sesiones. La reedición también está disponible en formatos de uno y dos CD, vinilo y Blu-ray.

Más de seis décadas después de aquellas sesiones en Abbey Road, este nuevo lanzamiento recupera el momento en que The Beatles comenzaron a concebir el álbum como una obra integral y el estudio como una herramienta creativa, un camino que continuarían poco después con Revolver y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.