Caso Lucila Pagani: la fiscal pidió la prisión preventiva para su esposo Gerardo Gasparutti

La Justicia de Córdoba dispuso la prisión preventiva de Gerardo Luis Gasparutti, el nutricionista y docente universitario acusado de matar a su esposa, María Lucila Pagani, y simular un accidente en la ruta E-53, cerca de Villa Allende. El hombre continuará detenido mientras avanza la investigación por homicidio calificado por el vínculo.

La causa está a cargo de la fiscal Mónica Liliana Copello, quien sostiene que el incendio fue provocado deliberadamente y que la versión de la explosión de la batería de un celular fue utilizada para encubrir el hecho. Gasparutti, que se desempeñaba como director de la carrera de Nutrición, fue detenido en los primeros días de agosto.

El incendio ocurrió el 14 de junio, cuando el matrimonio viajaba hacia la ciudad de Córdoba. Pagani sufrió graves quemaduras y murió el 17 de junio, después de permanecer internada en el Instituto del Quemado.

Copello sospechó desde el comienzo de la explicación del accidente. Mientras esa versión circulaba públicamente, avanzó de manera reservada con la investigación, solicitó peritajes a especialistas de Bomberos y ordenó intervenir el teléfono de Gasparutti.

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FOTO: El auto en el que viajaban Gerardo Gasparutti y Lucila Pagani.

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Uno de los elementos centrales es que el celular de Pagani nunca apareció. Tampoco se encontraron dentro del auto restos de un teléfono quemado que respaldaran la supuesta explosión. Para la fiscalía, el acusado habría intentado instalar y sostener esa explicación.

La defensa, en cambio, sostuvo que Gasparutti inicialmente creyó que el fuego se había originado en el teléfono, pero que, con el paso del tiempo, comenzó a dudar incluso de si su esposa llevaba el aparato en la mano.

Otros indicios están relacionados con las circunstancias del rescate. Automovilistas que circulaban por la ruta se detuvieron al ver el vehículo siniestrado y en llamas. Encontraron a Pagani recostada en el asiento del acompañante, con el cinturón de seguridad todavía colocado y mientras se quemaba.

Según la reconstrucción de la acusación, Gasparutti estaba fuera del vehículo, del otro lado, sin auxiliarla. La fiscalía considera relevante que no hubiera retirado el cinturón de seguridad de su esposa.

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Los investigadores sospechan que Pagani pudo haber ingerido alguna sustancia suministrada por su marido que la mantuviera sedada. Esa hipótesis busca explicar por qué no habría reaccionado ni intentado salir del vehículo mientras se incendiaba.

Los bomberos, al abrir el auto y sofocar las llamas, percibieron un fuerte olor a combustible. Según la información sobre los peritajes, también se detectaron rastros compatibles con nafta sobre el asiento. La fiscalía investiga si la mujer fue rociada con una sustancia inflamable, posiblemente nafta, y luego prendida fuego.

Sin embargo, en el lugar no se encontró ningún recipiente u otro elemento en el que el acusado pudiera haber transportado ese combustible dentro del vehículo.

Gasparutti tenía una quemadura en el brazo derecho. Su explicación fue que había intentado sacar a su esposa, que no pudo hacerlo y que entonces salió del auto. Recibió atención médica y curaciones esa misma noche, tras lo cual le dieron el alta.

Respecto del posible móvil, en la investigación figura una relación extramatrimonial de Gasparutti. La fiscalía sospecha que Pagani había descubierto ese vínculo y había planteado la posibilidad de separarse o divorciarse.

Una eventual ruptura podía abrir una disputa por el cuidado del hijo que tenían en común y por el reparto de los bienes. La acusación ubica la codicia y el conflicto patrimonial entre los posibles motivos del crimen.

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Esa noche, Gasparutti había reservado una mesa en un restaurante de la ciudad de Córdoba. La pareja dejó a su hijo al cuidado de una familia vecina y él le había dicho a Pagani que iban a celebrar su llegada a Córdoba: ella era oriunda de Buenos Aires y se había mudado varios años antes para vivir con él.

Para la fiscalía, la reserva, la organización del cuidado del niño y la elección del recorrido forman parte de los indicios de una planificación. El acusado conocía la ruta porque la utilizaba habitualmente para ir a trabajar.

Otra hipótesis de la investigación apunta a que Gasparutti habría buscado que el vehículo explotara por completo. El auto tenía GNC y, poco después de iniciar el viaje, el acusado se detuvo en una estación de servicio para llenar el tanque de combustible.

La fiscalía considera que la intervención de los automovilistas evitó esa explosión. Según esa reconstrucción, al frustrarse ese resultado, Gasparutti habría recurrido a la versión de la batería del celular para explicar el incendio.

Informe de Juan Federico.