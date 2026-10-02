El Congreso de España rechaza decretos del Gobierno para abordar la crisis de vivienda

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- El pleno del Congreso de España decidió el viernes rechazar dos decretos propuestos por el Gobierno para enfrentar la crisis de vivienda en el país. La votación contó con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, expuso su defensa de las medidas ante los parlamentarios, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también intervino en el debate.

El primer decreto, que incluía regulaciones sobre alquileres por temporada, bonificaciones a propietarios que decidieran reducir rentas y la suspensión de desalojos de personas vulnerables sin alternativas habitacionales, fue rechazado con 178 votos en contra y 172 a favor. Esta decisión generó una fuerte reacción en las calles, donde miles de personas se concentraron alrededor del Congreso, exigiendo una "huelga general", según informó DW y reportó Noticias Argentinas.

El segundo decreto, que contemplaba la renovación automática de contratos de alquiler, también fue rechazado, esta vez con 166 votos a favor y 184 en contra. Esta medida, que había estado vigente por apenas 16 horas tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no logró el apoyo necesario.

En el debate, Bustinduy criticó a la oposición, acusándola de defender los intereses de una oligarquía rentista y de traicionar al pueblo. "Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Cataluña, pero votar no hoy a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir la única causa y la única bandera del rentismo", afirmó.

El ministro instó a los diputados críticos, a quienes calificó de vendepatrias, a revelar con quién se habían reunido y a denunciar la presión ejercida por los lobbies inmobiliarios. Por su parte, el diputado del PP, Sergio Sayas, argumentó que el Ejecutivo estaba intentando "cargarse la seguridad jurídica" y enfrentando a "inquilinos con propietarios y al mercado con regulación".

Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Oxfam Intermón expresaron su preocupación por el rechazo de los decretos, calificándolo como un claro revés para el derecho a la vivienda en España y una condena para millones de personas a vivir en condiciones más difíciles.

La situación ha aumentado las voces que piden adelantar las elecciones generales en el país, mientras que el propio Gobierno ha indicado que está abierto a todas las opciones tras los resultados de esta jornada.