Penalizado por cambiar impulsor, Colapinto enfoca sus ensayos para la carrera

El fin de semana del Gran Premio de Baréin se volvió exponencialmente cuesta arriba para Franco Colapinto.

El piloto argentino afronta una dura penalización acumulada de 15 posiciones en la grilla de partida, una sanción que condiciona drásticamente sus aspiraciones deportivas de cara a la competencia que se disputa este domingo en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia.

La nueva sanción de 10 casilleros responde a decisiones técnicas de la escudería Alpine, que dispuso el reemplazo del motor de combustión interna en la unidad del pilarense.

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Al realizar este cambio, el monoplaza excedió el cupo máximo de cuatro motores autorizados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para la presente temporada de la Fórmula 1.

Este recargo técnico se suma directamente al castigo de 5 puestos que el argentino arrastraba desde el Gran Premio de Azerbaiyán. En aquella oportunidad, una frenada excedida provocó una colisión múltiple contra el británico Lando Norris (McLaren) y su propio compañero de equipo, Pierre Gasly, derivando en un triple abandono.

Un desafío titánico para el domingo

La acumulación de ambas penalizaciones deja al argentino en una posición sumamente desfavorable antes de la clasificación:

Pérdida masiva de puestos: Al ser penalizado con 15 lugares en total, Colapinto deberá largar desde la última posición de la grilla sin importar el resultado que obtenga durante la tanda clasificatoria.

Escenario de la competencia: La carrera del GP de Baréin —relocalizada en territorio malayo como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente— se pondrá en marcha este domingo a las 4 de la madrugada (hora de la Argentina).

Ante este panorama, la estrategia del equipo francés apuntará de lleno al ritmo de carrera y a la gestión de neumáticos durante la largada para intentar una remontada desde el fondo del pelotón en el exigente trazado oriental.