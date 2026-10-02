Las estaciones de servicio de Rosario deberán informar cuánto pesan los impuestos en la nafta
La ordenanza aprobada por el Concejo establece que los surtidores deberán exhibir la proporción correspondiente a tributos nacionales, tasa vial y valor neto del producto.
02/10/2026 | 07:10Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Carga de combustible en estación de servicio.
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Cadena 3 Rosario
El Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza que establece nuevas exigencias para las estaciones de servicio de la ciudad. A partir de la medida, deberán mostrar de manera clara cuánto representa cada componente dentro del valor final de un litro de combustible.
La disposición contempla que los surtidores informen la proporción correspondiente al valor propio del producto, los impuestos nacionales que se trasladan al consumidor y la tasa vial municipal. El objetivo es que quienes carguen combustible puedan conocer con mayor precisión qué conceptos integran el monto que abonan.
La iniciativa fue impulsada por el Departamento Ejecutivo municipal y deberá implementarse en las estaciones de servicio rosarinas. La información tendrá que estar actualizada y disponible directamente en los puntos de expendio.
La medida también apunta a facilitar el acceso a información que, según señalaron desde el ámbito municipal, en ocasiones resulta difícil de obtener al momento de consultar cuánto incide cada tributo en el precio final.
Lectura rápida
¿Qué ordenanza aprobó el Concejo Municipal de Rosario? Se aprobó una ordenanza que establece nuevas exigencias para las estaciones de servicio, que deben mostrar la composición del precio del combustible.
¿Quién impulsó la iniciativa? La iniciativa fue impulsada por el Departamento Ejecutivo municipal.
¿Cuándo deberá implementarse la medida? La medida deberá implementarse de inmediato en las estaciones de servicio rosarinas.
¿Dónde se deberá mostrar la información? La información deberá estar disponible directamente en los puntos de expendio de las estaciones de servicio.
¿Por qué se implementa esta ordenanza? Se implementa para que los consumidores conozcan con precisión los conceptos que integran el monto que abonan por el combustible.