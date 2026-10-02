Las estaciones de servicio de Rosario deberán informar cuánto pesan los impuestos en la nafta

El Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza que establece nuevas exigencias para las estaciones de servicio de la ciudad. A partir de la medida, deberán mostrar de manera clara cuánto representa cada componente dentro del valor final de un litro de combustible.

La disposición contempla que los surtidores informen la proporción correspondiente al valor propio del producto, los impuestos nacionales que se trasladan al consumidor y la tasa vial municipal. El objetivo es que quienes carguen combustible puedan conocer con mayor precisión qué conceptos integran el monto que abonan.

La iniciativa fue impulsada por el Departamento Ejecutivo municipal y deberá implementarse en las estaciones de servicio rosarinas. La información tendrá que estar actualizada y disponible directamente en los puntos de expendio.

La medida también apunta a facilitar el acceso a información que, según señalaron desde el ámbito municipal, en ocasiones resulta difícil de obtener al momento de consultar cuánto incide cada tributo en el precio final.