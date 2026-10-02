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Contenta: un retrato humorístico de la vida al margen del éxito

Santiago Lorenzo presenta 'Contenta', una novela que explora la felicidad en lo cotidiano y lo excéntrico.

02/10/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

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Contenta: un retrato humorístico de la vida al margen del éxito

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En su más reciente obra, Santiago Lorenzo nos invita a reflexionar sobre la felicidad y el éxito a través de la historia de Cecilia, una mujer contratada por un ayuntamiento para grabar un vídeo de promoción turística. Sin embargo, al llegar al municipio, se encuentra con un paisaje desolador que desafía su creatividad: un pueblo que, a primera vista, no ofrece nada atractivo.

La trama se desarrolla en un contexto donde la búsqueda de la belleza y el éxito se pone en entredicho. Cecilia, a pesar de la fealdad del lugar, debe encontrar la manera de llenar cuarenta y cinco minutos de reportaje. Este desafío se convierte en una metáfora de la vida misma, donde muchas veces nos vemos obligados a encontrar lo positivo en situaciones adversas.

En el ámbito personal, la protagonista parece tener más suerte. Su relación con Josito, un novio con el que se siente plenamente comprendida, contrasta con la desolación del entorno. Esta dualidad entre el amor y la frustración profesional es un hilo conductor que Lorenzo explora con su característico humor y mirada excéntrica.

La obra se inscribe dentro del género de biografías y memorias, aunque su enfoque es más literario que biográfico. Santiago Lorenzo se reafirma como un maestro en retratar a aquellos que viven al margen de las convenciones sociales, mostrando que la verdadera felicidad no siempre está ligada a los estándares de éxito impuestos por la sociedad.

En un mundo donde la imagen y el éxito son valorados por encima de todo, 'Contenta' se presenta como un soplo de aire fresco. La novela invita a los lectores a cuestionar sus propias definiciones de triunfo y a encontrar la alegría en lo cotidiano. La habilidad de Lorenzo para combinar humor con una profunda reflexión sobre la vida lo convierte en un autor relevante en la literatura contemporánea.

En resumen, 'Contenta' no solo es una historia sobre un reportaje fallido, sino una celebración de la vida en sus formas más auténticas y a menudo ignoradas. La obra promete resonar con aquellos que buscan una narrativa que desafíe las normas y explore la felicidad desde una perspectiva única.

Ficha del libro

GéneroBiografías, Memorias
EditorialBLACKIE BOOKS
Año de edición2026
ISBN9791388154751
IdiomaEspañol

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