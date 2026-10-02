FOTO: Pronóstico del tiempo en el AMBA: fin de semana con tormentas y vientos de hasta 50 km/h

Buenos Aires, 2 de octubre -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico que advierte sobre un fin de semana de inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para el sábado, se esperan precipitaciones de diferentes intensidades, mientras que el domingo se anticipa una mejora progresiva en las condiciones climáticas.

Para el viernes, se prevé un aumento en la nubosidad, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 18 grados. Hacia el final del día, se anticipan ráfagas provenientes del norte, que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, marcando un cambio en las condiciones del tiempo.

El sábado será el día más complicado en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la madrugada, se incrementará la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, acompañadas por vientos del noreste de similar intensidad. Durante la mañana, se espera que la certeza de lluvias sea total en el AMBA, disminuyendo gradualmente hacia la tarde y la noche, con una temperatura máxima de 19 grados.

El domingo, en contraste, traerá cielos despejados a parcialmente nublados, sin pronósticos de lluvias, con mínimas de 10 grados y máximas que podrían alcanzar los 20 grados, generando un ambiente más agradable.