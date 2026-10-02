FOTO: San Juan: hallan a pareja muerta en su casa y sospechan de un femicidio seguido de suicidio

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) – Una pareja oriunda de Buenos Aires fue hallada sin vida en la provincia de San Juan y las autoridades investigan un posible femicidio seguido de suicidio. Aún se aguardan los resultados preliminares de las autopsias para determinar las causas exactas de las muertes.

El descubrimiento se realizó el jueves en una vivienda ubicada en Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, donde la Policía encontró sin vida a Fanny Figueroa y Daniel Maldonado, ambos de 50 años. La pareja había llegado a San Juan hace aproximadamente cuatro o cinco años, originarios de la provincia de Buenos Aires.

Iván Grassi, fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, lidera la investigación y comunicó a los medios locales que la principal hipótesis es que se trata de un femicidio seguido de suicidio, aunque se están considerando todas las posibles explicaciones.

El fiscal enfatizó que en el hogar de la pareja no se encontraron indicios de robo ni se observó que las entradas estuvieran forzadas, lo que refuerza la teoría de un crimen íntimo. La información fue destacada por el medio Tiempo San Juan.

Un aspecto relevante es que en el momento de su muerte, Maldonado se encontraba desempleado, lo que había generado varias deudas en el último tiempo, aumentando las tensiones en su vida personal.

Se estima que las muertes de Figueroa y Maldonado ocurrieron entre tres y cinco días antes de ser encontradas, aunque el fiscal aclaró que la confirmación se dará tras la realización de las pericias y autopsias pertinentes.