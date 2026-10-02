Fórmula 1: Colapinto ensaya para el GP y Leclerc se pone arriba en el segundo ensayo del viernes

FOTO: Leclerc y SF-26 fueron los más rápidos de la FP2 en Sepang

Charles Leclerc terminó en al frente de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Baréin en Malasia de Fórmula 1. El piloto de Ferrari superó a Isack Hadjar de Red Bulla y a Lando Norris de McLaren. Franco Colapinto de Alpine fue 22°.

El argentino, sin embargo, no cerró ninguna vuelta rápida, trabajó mayormente con mucho combustible y en series largas de vueltas, pensando en la puesta a punto para la carrera del domingo. La penalidad de 10 puestos tomada por cambiar el motor de combustión de su A526, sumada a la de 5 posiciones de grilla, recibida en Bakú, suman un total de 15 que harán que Franco largue sí o sí desde el último lugar el Grand Prix. Por lo que su equipo decidió que enfoque su trabajo directamente en el ritmo de carrera.

Tras familiarizarse con el Circuito Internacional de Sepang -5.543 mts.- durante la primera hora de entrenamientos —celebrada en condiciones de pista seca y soleada—, los pilotos se enfrentaron a condiciones potencialmente más inciertas al inicio de los Libres 2, con nubes oscuras cerniéndose sobre la pista.

La mayoría de los pilotos parecía ansiosa por rodar pronto, dada la probabilidad del 90 % de lluvia durante la sesión; esto provocó una fila de coches saliendo del *pit lane* en cuanto se encendió el semáforo verde a las 16:00 hora local.

El ingeniero de pista de Pierre Gasly expresó su preocupación por el posible impacto del chubasco previsto mientras los 22 pilotos salían a pista. La mayoría optó por neumáticos medios, mientras que cinco pilotos —las parejas de McLaren y Cadillac, además de Gasly— utilizaron el compuesto blando.

Max Verstappen mantuvo el buen ritmo mostrado en los Libres 1 -su tiempo del mediodía fue 8 milésimas más rápido que el de Leclerc, por la tarde- y marcó una referencia inicial en la segunda sesión; el tetracampeón del mundo lideró la tabla con un tiempo de 1:37.785, aventajando en dos décimas a George Russell.

En el otro Red Bull, Hadjar informó de oscilaciones en el RB22, mientras que para Verstappen las cosas tampoco fueron del todo fluidas, ya que el neerlandés comunicó por radio problemas con su posición de conducción.

Transcurridos unos 15 minutos, varios pilotos —incluida la pareja de Mercedes— cambiaron a neumáticos blandos para completar sus vueltas rápidas ante la amenaza persistente de lluvia. Aunque el tiempo de Kimi Antonelli fue anulado por exceder los límites de pista, Russell abortó su vuelta en el último sector, dejando a ambos en cuarta y segunda posición, respectivamente.

Se produjo un momento de tensión entre Gabriel Bortoleto y Lewis Hamilton; Bortoleto tuvo que realizar una maniobra evasiva tras encontrarse con el Ferrari, que circulaba más despacio, en plena trazada ideal. Los comisarios tomaron nota del incidente —que provocó una airada reacción de Bortoleto por radio—, mientras Hamilton informaba que no podía «ver a través del retrovisor derecho».

Cuando el cielo parecía despejarse de nuevo al llegar la sesión a su ecuador, Leclerc lideraba la tabla de tiempos con un registro de 1:37.528, situándose 0,137 segundos por delante de Norris (McLaren). Verstappen se mantenía tercero hasta que su compañero de equipo, Hadjar, alteró el orden al colocarse segundo.

Al entrar la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2) en su último tercio, Verstappen y Franco Colapinto seguían siendo los únicos pilotos que aún no habían utilizado los neumáticos blandos. Mientras tanto, Bortoleto pidió al equipo Audi que revisara el fondo plano de su coche tras salirse de la trazada durante una pugna con Arvid Lindblad (Racing Bulls), un duelo que se prolongó durante varias vueltas.

Aunque Colapinto optó finalmente por montar neumáticos blandos, Verstappen continuó con el compuesto medio mientras los equipos completaban sus programas del viernes, centrándose muchos de ellos en tandas largas durante la fase final.

Bortoleto y Lindblad protagonizaron una intensa lucha en pista durante varias vueltas de la sesión.

Se mostraron banderas amarillas a falta de dos minutos cuando Bortoleto se detuvo a un lado de la pista; el piloto brasileño salió de su coche averiado justo antes de que se desplegara el coche de seguridad virtual.

Con la caída de la bandera a cuadros, el tiempo marcado anteriormente por Leclerc se mantuvo imbatible en la primera posición. Hadjar se consolidó como su rival más cercano, quedándose a menos de una décima de segundo, seguido por Norris en tercer lugar, mientras que Verstappen —que permaneció en el garaje durante la parte final y, por tanto, no llegó a utilizar los neumáticos blandos— terminó cuarto. Hamilton se situó quinto, a la espera de una investigación posterior a la sesión por un presunto incidente en el que habría obstaculizado a Bortoleto; por su parte, Oscar Piastri (McLaren), Russell, Antonelli, Liam Lawson (Racing Bulls) y Gasly completaron los diez primeros puestos.

Lindblad se hizo con la undécima posición por delante de Bortoleto, Nico Hülkenberg (Audi), Esteban Ocon (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Ollie Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Alex Albon (Williams), Sergio Pérez (Cadillac) y Colapinto.

Una vez concluida la primera jornada de actividad en pista, los pilotos y equipos tendrán la oportunidad de analizar los datos antes de volver a la acción para los terceros entrenamientos libres el sábado a las 1:30 AM (hora argentina), previos a la sesión de clasificación que se disputará ese mismo día a las 5:00.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotgrafías de formula1.com