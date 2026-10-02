Giro histórico en el consumo: el pollo superó a la carne vacuna por primera vez en la Argentina

Por primera vez en la historia del país, el consumo de carne de pollo superó al de la carne vacuna.

Según datos de la industria comprendidos entre agosto del año pasado y junio de este año, los argentinos pasaron a consumir 47 kilos de pollo per cápita al año, desplazando a la opción vacuna, que se ubicó en 46,7 kilos, y marcando una brecha que consolida el crecimiento del sector avícola junto con el porcino, que ya alcanzó los 20,1 kilos anuales.

El impacto de este cambio sociocultural y económico fue analizado por Sebastián Galeana, gerente de Granjas Carnave, una firma de producción avícola radicada en Esperanza, provincia de Santa Fe, que comercializa de forma directa al público a través de tiendas de cercanía.

Galeana confirmó la tendencia al señalar la fuerte disparidad de costos en las carnicerías y centros de venta: "Hay una cuestión de precio que tiene un peso importantísimo. Para reflejar el dato, un kilo de carne vacuna equivale a tres kilos y medio de pollo. Con el cerdo pasa lo mismo: cortes como el pechito, el lomo o la pulpa valen prácticamente la mitad de lo que vale un kilo de carne vacuna. De vuelta, el precio juega un montón en esta tendencia".

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De las piezas enteras al trozado y las milanesas. Además de la variación de precios, la industria transformó su esquema de faena para adaptarse a los requerimientos de las familias, migrando del pollo entero a los cortes específicos.

Respecto a las transformaciones registradas en el mercado y la modalidad de venta, Galeana remarcó las preferencias actuales del público consumidor:

Evolución del peso: El mercado pasó de comercializar ejemplares livianos de dos kilos a faenar de forma estandarizada animales más pesados, que promedian entre 2,5 y 3 kilos.

Prevalencia del trozado: Los sistemas frigoríficos incorporaron tecnología de corte automatizado para abastecer la demanda orientada al cuarto trasero y la pechuga. Cortes estrella: "Si te tengo que nombrar hoy los dos cortes estrella que se venden son la patamuslo o cuarto trasero y el filete de pechuga. De ahí se desprende un productazo muy argentino que es la milanesa de pechuga, que es un producto de consumo diario", detalló el ejecutivo.