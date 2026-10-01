Soledad Pastorutti y Jorge Rojas, en la noche inaugural de la Fiesta Nacional de la Soja en Arequito

FOTO: Soledad Pastorutti, la anfitriona en la Fiesta Nacional de la Soja.

En el marco de la noche inaugural de la 47° Fiesta Nacional de la Soja, que comenzó este jueves y se extenderá hasta el domingo en la localidad santafesina de Arequito, Cadena 3 transmitió en vivo la tradicional cena "Cultivar".

El evento, desarrollado en las instalaciones del Club 9 de Julio, reunió a productores, referentes del agro, emprendedores y autoridades provinciales y nacionales, entre los que se destacaron los cantantes Soledad Pastorutti y Jorge Rojas.

El clima de encuentro priorizó al interior productivo y la cuidada articulación entre la tradición agropecuaria, el trabajo comunitario y las nuevas propuestas de innovación.

Durante la velada, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, valoró, en diálogo con Cadena 3, el impacto “histórico” de la festividad y la vigencia de los valores del "interior gringo", que “sostiene la economía del país”.

En sus declaraciones a la emisora, el mandatario santafesino renovó su reclamo por la eliminación de los derechos de exportación y afirmó que “las retenciones deben finalizar, porque limitan el desarrollo regional”.

Pullaro remarcó que cada peso que genera el productor santafesino se reinvierte localmente en maquinaria, tecnología y mejoramiento genético, por lo que aliviar la carga fiscal impulsaría un crecimiento capaz de arrastrar positivamente a toda la República Argentina.

Por su parte, el joven emprendedor Gerónimo Maspero, fundador de la startup Humand, ofreció una de las disertaciones que captó la atención de los más de 200 asistentes en el salón.

Maspero compartió el recorrido de su proyecto, recordando cómo dejó la universidad para defender su idea en México hasta lograr el respaldo de Y Combinator, el prestigioso fondo de aceleración de Silicon Valley.

El empresario relató que la firma nació para resolver los problemas de comunicación interna en las organizaciones mediante un software intuitivo y accesible para los trabajadores, logrando expandirse desde un pequeño equipo inicial hasta convertirse en una estructura global de 600 empleados.

Al profundizar en su experiencia, Maspero destacó que Humand ya es utilizada por más de 2.000 empresas y supera los 2 millones de usuarios en todo el mundo, destacando con orgullo que el desarrollo tecnológico se realiza principalmente desde Argentina.

Frente a un auditorio que escuchó en absoluto silencio, el disertante enfatizó que el país posee un talento humano subexplotado con un enorme potencial para exportar conocimiento y soluciones digitales al mercado internacional, demostrando que desde las provincias es posible encarar proyectos de escala global.

La dinámica de la noche continuó con el público disfrutando, por un lado, de la escucha de las exposiciones sobre producción y tecnología, y, por otro lado, de momentos artísticos y solidarios de la velada.

La cena "Cultivar" logró conectar el esfuerzo del campo con las ideas de las nuevas generaciones, reafirmando el rol de Arequito como epicentro de la agroindustria y la cultura nacional en un inicio de fiesta que Cadena 3 llevó a cada rincón del país.

Informes de Alejandro Bustos, Orlando Morales y Geo Monteagudo.