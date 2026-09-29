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Proponen prohibir los controles viales con fines recaudatorios en Córdoba

El legislador radical Mauricio Jaimes cuestionó la ubicación de algunos operativos de la Policía Caminera. Pidió priorizar la prevención y aseguró que recibe reclamos de turistas que evitan circular por la provincia.

29/09/2026 | 11:51Redacción Cadena 3

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Policía Caminera. (Foto: ilustrativa)

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Federico Albarenque Por Federico Albarenque

El legislador radical Mauricio Jaimes presentó en Córdoba un proyecto de ley que busca prohibir los controles viales con fines recaudatorios y garantizar su finalidad preventiva. La iniciativa apunta a los operativos de la Policía Caminera y a los criterios con los que se establecen en las rutas.

En diálogo con Cadena 3, Jaimes sostuvo que los controles deben tener "una finalidad preventiva, educativa, para salvar vidas de los que transitan". En ese sentido, cuestionó que algunos procedimientos se ubiquen después de cruces peligrosos o zonas de riesgo, en lugar de anticiparse a esos sectores para advertir a los conductores.

"Después de los cruces peligrosos, después de las zonas de riesgo, te colocan los controles con una finalidad pura y exclusivamente recaudatoria", afirmó.

Según el legislador, esa ubicación evidencia que determinados operativos buscan detectar infracciones una vez atravesado el peligro, en vez de prevenirlas. Consideró que deberían instalarse antes de esos puntos para alertar a quienes circulan.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Jaimes también vinculó la presentación del proyecto con reclamos relacionados con el turismo. Aseguró que el accionar del Ministerio de Seguridad, a través de la Policía Caminera, perjudica a esa actividad.

"Es impresionante cómo recibimos planteos de gente del turismo", expresó. Entre los casos mencionó a viajeros que se trasladan en motorhomes o con casillas rodantes y que, según relató, eligen evitar Córdoba por los controles y las multas.

"Evitan circular por Córdoba porque siempre hay establecido este tipo de controles con criterio exclusivamente recaudatorio y les aplican multas", sostuvo.

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Lectura rápida

¿Qué presentó Mauricio Jaimes? Un proyecto de ley para prohibir controles viales con fines recaudatorios en Córdoba.

¿Quién es Mauricio Jaimes? Un legislador radical que busca garantizar la finalidad preventiva de los controles viales.

¿Cuándo se presentó el proyecto? Recientemente, en un diálogo con Cadena 3.

¿Dónde se aplican estos controles? En las rutas de Córdoba, específicamente por la Policía Caminera.

¿Por qué es importante este proyecto? Porque busca proteger el turismo y prevenir accidentes, en lugar de recaudar multas.

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