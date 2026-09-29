La vida de Gerardo Sofovich será llevada a la pantalla en una serie biográfica

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- Al igual que las divas Moria Casán y Susana Giménez, el histórico productor teatral Gerardo Sofovich contará con un proyecto audiovisual que reflejará su vida y obra, según lo afirmó su hijo Gustavo Sofovich.

El hijo del reconocido empresario indicó que el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, aunque aún se están definiendo los detalles sobre la plataforma de transmisión. Esta confirmación llega tras el reciente estreno de la biopic de Casán y en un momento en que proliferan los proyectos sobre figuras icónicas del espectáculo argentino.

“Ya la tengo firmada, la firmé hace meses”, declaró Gustavo en una entrevista con Luis Ventura para el programa Secretos Verdaderos (América TV).

La producción está en fase de desarrollo, enfocándose en seleccionar los momentos más relevantes y "jugosos" de la vida del empresario: “Tiene que tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie”.

Gustavo, quien lidera la producción, adelantó que “la vida de Gerardo es muy jugosa”. La serie abordará los hitos más importantes de su carrera, incluyendo sus grandes éxitos en el entretenimiento y su vínculo con la política.

Un personaje que se anticipa en la serie es la figura de Moria Casán, quien mantuvo una relación laboral cercana con su padre, que en ocasiones se tornó romántica: “Se querían mucho, se peleaban, pero se querían”, relató Gustavo.

En un encuentro reciente, Casán le preguntó a Gustavo si su padre había hablado de ella: “No, mi papá era un caballero”, respondió.

La narrativa de la serie se espera que explore el detrás de escena de programas icónicos que marcaron la televisión argentina, como Polémica en el Bar y La noche del domingo, además de su rol como cazatalentos en el mundo del espectáculo.

También se abordará su paso por Argentina Televisora Color, el canal estatal (ATC) en los años 90, y su estrecha relación con la política. Sin embargo, se desconoce si se incluirá su candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2003.