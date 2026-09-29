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Fiscal solicita prisión preventiva para Callejero Fino por riesgo de fuga en causa penal

Simón Natanael Alvarenga, detenido desde agosto, enfrenta cargos por portación ilegal de arma de guerra.

29/09/2026 | 10:55Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) – El fiscal Cosme Irribarren ha solicitado la prisión preventiva para Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, quien se encuentra bajo arresto desde finales de agosto por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la solicitud del fiscal se basa en el riesgo de fuga que representa el artista, lo que justificaría su permanencia en prisión.

El músico fue detenido el 30 de agosto en Villa La Ñata, Tigre, cuando efectivos de la Policía Bonaerense interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok sin patente.

Durante la inspección, se halló una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada en el interior del vehículo, lo que llevó a la detención de Alvarenga y un acompañante.

Hasta el momento, el artista ha declarado en dos ocasiones. En su última declaración, mencionó que portaba el arma debido a las constantes amenazas que recibía de su ex manager, Carlos Mauricio "Mauri" Fernández.

Tras corroborar esta información, a mediados de septiembre, se ordenó la detención de Fernández por el delito de amenazas coactivas.

Lectura rápida

¿Quién pidió la prisión preventiva?
El fiscal Cosme Irribarren solicitó la prisión preventiva de Callejero Fino.

¿Por qué está detenido Callejero Fino?
Está detenido por portación ilegal de arma de guerra.

¿Cuándo fue su detención?
La detención se realizó el 30 de agosto.

¿Dónde ocurrió la detención?
En Villa La Ñata, Tigre.

¿Qué arma se encontró en su vehículo?
Se halló una pistola Glock calibre .40 con numeración limada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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