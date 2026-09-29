Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre, las cotizaciones del dólar en Argentina registran cifras significativas que impactan directamente en la economía cotidiana de los argentinos. La cotización oficial del dólar se sitúa en $1545 para la venta y $1495 para la compra. Este tipo de cambio es el que las entidades financieras están autorizadas a utilizar y se considera el más confiable para transacciones formales.

Por otro lado, el dólar blue, aquel que se compra y vende en el mercado paralelo, presenta un precio más elevado, alcanzando los $1560 para la venta y $1540 para la compra. Esta diferencia de precios refleja la presión sobre el tipo de cambio, derivada de una combinación de factores como la escasez de divisas y la incertidumbre política y económica.

En cuanto al dólar mayorista, este se encuentra cotizando a $1522 para la venta, lo que representa un valor intermedio entre el oficial y el blue. Este tipo de cambio es clave para las operaciones comerciales y transacciones de mayor volumen.

Para aquellos que participan en el mercado de valores, el dólar bolsa (o dólar MEP) tiene una cotización a $1546,3 para la compra y $1548,3 para la venta. Este tipo de cambio es utilizado por quienes compran y venden acciones que cotizan en dólares en el mercado de Buenos Aires.

Una alternativa menos conocida es el dólar contado con liquidación (CCL), que llega a cifras más elevadas, cotizándose a $1615,7 para la compra y $1616,4 para la venta. Este tipo de cambio es utilizado por inversores que buscan trasladar dólares a cuentas afuera del país.

Finalmente, el dólar cripto, correspondiente a las transacciones efectuadas a través de criptomonedas, se encuentra a $1611,32 de compra y $1615,15 de venta. Este valor también refleja la tendencia del mercado, ya que las criptomonedas se han vuelto una opción popular en tiempos de incertidumbre económica.

Otro aspecto importante a considerar es la cotización del dólar tarjeta, la cual se eleva considerablemente debido a los impuestos aplicables a las compras en el exterior. En este caso, se registra un precio de $2008,5 para la venta y $1943,5 para la compra. Esto afecta a quienes utilizan tarjetas de crédito para realizar gastos internacionales.

En conclusión, la variabilidad de las cotizaciones del dólar se debe a múltiples factores como la oferta y la demanda, la política económica, y los escenarios globales. Estas diferencias de precios impactan no solo en el ahorro y las inversiones de los ciudadanos, sino también en el costo de los productos y servicios, especialmente aquellos importados.