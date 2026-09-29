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Copa Argentina preguntó si Boca - Banfield puede jugarse en Córdoba

El partido no tiene fecha definida del calendario por el apretado trajín deportivo del Xeneize, pero la idea de jugarlo en el Kempes, está.

29/09/2026 | 18:43Redacción Cadena 3

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Boca - Banfield podría jugarse en Córdoba

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El director del Cosedepro, el organismo de seguridad del deporte de la Provincia de Córdoba, Marcelo Frosasco confirmó que en las últimas horas recibió una comunicación de la organización de la Copa Argentina “para preguntar si estábamos en condiciones de gestionar la seguridad del operativo para el partido BocaBanfield, respondimos que sí pero no tenemos más información”.

BocaBanfield deben disputar una de las semifinales de la Copa Argentina y en un primer momento se habló del miércoles 7 de octubre en el Mario Kempes, pero el calendario no da porque el Xeneize visitará a Instituto el viernes 9 por el Clausura de la Liga Profesional, también en el Kempes.

El problema es el apretado trajín de Boca entre el torneo local, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Por eso es que desde la organización de la Copa Argentina tomarán contacto con los directivos de Boca y del Taladro para poner la fecha exacta. Las chances que plantearía la organización son dos:

El 28 de octubre, aunque allí encontraría la negativa de los presididos por Juan Román Riquelme ya que es la previa del superclásico ante River, previsto para el fin de semana del domingo 1 de noviembre.

O mudar la final de la Copa Argentina, programada para el 11 de noviembre y que en esas dos semanas se disputen las semifinales y la final.

Aunque habría otro inconveniente ya que el 11 de noviembre es fecha FIFA y si Boca llega a esa final perdería a su arquero Alvaro Montero.

LO QUE VIENE PARA BOCA

Fecha 11: Viernes 2 de octubre a las 21.30: BOCAUNION

Fecha 12: Viernes 9 de octubre a las 19.30: INSTITUTO - BOCA

Semis Sudamericana: Martes 13 de octubre a las 21.30: BOCAVASCO DA GAMA

Fecha 13: 18 de octubre: BOCA - TALLERES

Semis Sudamericana: Martes 20 de octubre a las 21.30: VASCO DA GAMA - BOCA

Fecha 14: 25 de octubre: INDEPENDIENTEBOCA

Fecha 15: 1 de noviembre: BOCARIVER

Lectura rápida

¿Quién confirmó la comunicación sobre la seguridad del partido?
Marcelo Frosasco, director del Cosedepro, confirmó la comunicación de la organización de la Copa Argentina.

¿Cuándo se programó inicialmente el partido entre Boca y Banfield?
Se habló del miércoles 7 de octubre en el Mario Kempes.

¿Cuál es el conflicto en la programación del partido?
El apretado calendario de Boca entre el torneo local, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

¿Qué fecha se considera para el partido y qué inconveniente presenta?
El 28 de octubre, pero Boca se opone porque es la previa del superclásico ante River.

¿Qué partidos tiene programado Boca en las próximas fechas?
Boca tiene partidos programados contra Unión, Instituto, Talleres y River en las próximas semanas.

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