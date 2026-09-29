Falleció Dennis Haskins, el recordado director Belding de 'Salvados por la campana'

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- El actor estadounidense Dennis Haskins, famoso por su papel como el director Richard Belding en la serie juvenil Salvados por la campana, falleció el domingo 27 de septiembre a los 75 años. Las causas de su deceso aún no han sido reveladas.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, que se basa en reportes de medios internacionales, la noticia de su fallecimiento fue confirmada el lunes por su representante. Este lamentó la pérdida en un comunicado.

"Es una pérdida trágica", declaró su agente, Jay Schacher, a la revista PEOPLE. "Todos queríamos al Sr. Belding, y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona y amaba, de verdad que amaba, a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, sin importar nada. Fue mi cliente y querido amigo durante más de 20 años, y lo extrañaré muchísimo. Estoy desconsolada", escribió.

Luego de la confirmación de su deceso, el bar de karaoke Dimples rindió un emotivo homenaje al actor, quien era un cliente habitual del establecimiento en Burbank, California. Este local indicó que Haskins padecía de Parkinson desde "hace unos ocho años", pero que no lo hacía público "porque no quería llamar la atención".

Además de su participación en Salvados por la campana, Dennis Haskins estuvo en A Million Ways to Die in the West y tuvo apariciones en series como Mad Men, Hot in Cleveland y New Girl. También retomó su papel como director Belding en Salvados por la campana: Nueva Clase, que se emitió de 1993 a 2000, y en un sketch de Tonight Show con Jimmy Fallon.