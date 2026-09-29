La crisis en Racing se agudiza: Marcos Rojo podría dejar el club tras la salida de Vojvoda

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- La situación en Racing Club se complica cada vez más, ya que tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina, el director técnico Juan Pablo Vojvoda dejó su cargo y, además, un jugador fundamental podría estar buscando nuevos horizontes.

El defensor Marcos Rojo parece tener la intención de unirse a Estudiantes de La Plata, equipo con el que mantiene una fuerte conexión emocional.

La posible transferencia de Rojo se produce luego de que el "Pincha" lograra clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores, donde se enfrentará a Flamengo de Brasil, que lo eliminó en la edición anterior del torneo continental.

Además de su participación en la Copa Libertadores, Rojo podría ser una opción para el Torneo Clausura, a pesar de que ya se han jugado diez fechas. Esto se debe a la reciente lesión del mediocampista Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de la muñeca izquierda durante la Supercopa Internacional frente a Rosario Central.

Si se concreta la transferencia, sería el tercer ciclo de Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata. En su primer período, entre 2008 y 2010, el defensor fue fundamental para que el club conquistara la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010. Sin embargo, en su regreso en 2020, su rendimiento fue muy cuestionado, ya que solo disputó un partido en seis meses.

La posible salida de Rojo sería un duro golpe para Racing, que ya viene de sufrir la eliminación en la Copa Argentina y actualmente ocupa el penúltimo lugar en la Zona B del Torneo Clausura. La ausencia del exjugador de la Selección Argentina sería significativa, dado que es una figura clave en la defensa del equipo.

Agencia NA