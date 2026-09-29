Con el pago del Día del Club en el clásico, los socios de Talleres participarán por grandes premios

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El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano se disputará este domingo desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de una jornada especial para los socios del conjunto albiazul.

El encuentro contará exclusivamente con presencia de socios de la “T”, quienes deberán tener la cuota de septiembre al día y abonar el denominado "Día del Club" para poder asistir.

El pago extraordinario podrá realizarse en tres cuotas sin interés a través de Boletería VIP, según informó el club.

Además de acceder al partido, los socios que cumplan con los requisitos participarán de sorteos con importantes premios, entre ellos un automóvil 0 kilómetro.

La jornada tendrá así un condimento especial para los hinchas de Talleres, que podrán acompañar al equipo en una nueva edición del clásico cordobés y, al mismo tiempo, participar de los sorteos organizados por la institución.