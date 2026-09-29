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Con el pago del Día del Club en el clásico, los socios de Talleres participarán por grandes premios

El partido ante Belgrano será este domingo a las 17 en el Kempes. Solo podrán asistir socios de la "T" que tengan la cuota de septiembre al día y abonen el pago extraordinario. Habrá sorteos, con un auto 0KM como premio mayor.

29/09/2026 | 11:28Redacción Cadena 3

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El clásico cordobés tendrá solo hinchas albiazules.

FOTO: El clásico cordobés tendrá solo hinchas albiazules.

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El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano se disputará este domingo desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de una jornada especial para los socios del conjunto albiazul.

El encuentro contará exclusivamente con presencia de socios de la “T”, quienes deberán tener la cuota de septiembre al día y abonar el denominado "Día del Club" para poder asistir.

El pago extraordinario podrá realizarse en tres cuotas sin interés a través de Boletería VIP, según informó el club.

Además de acceder al partido, los socios que cumplan con los requisitos participarán de sorteos con importantes premios, entre ellos un automóvil 0 kilómetro.

La jornada tendrá así un condimento especial para los hinchas de Talleres, que podrán acompañar al equipo en una nueva edición del clásico cordobés y, al mismo tiempo, participar de los sorteos organizados por la institución.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano.

¿Quiénes pueden asistir? Exclusivamente los socios de la “T” que tengan la cuota de septiembre al día.

¿Cuándo se disputará el partido? Este domingo a las 17 horas.

¿Dónde se realizará el encuentro? En el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Qué podrán ganar los socios que asistan? Participarán de sorteos con importantes premios, incluyendo un automóvil 0 kilómetro.

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