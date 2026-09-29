FOTO: Tres policías de Salta condenados por extorsionar a conductores en un control vehicular

En un reciente juicio abreviado, tres agentes de la policía de Salta fueron condenados por extorsionar a conductores. Los acusados, Emiliano Alberto Cabrera, Doris Cristina del Milagro Lucena y María Fernanda Sosa Navarro, exigieron dinero a cambio de no afectar la mercadería que transportaban los conductores.

El juez Sebastián Guzmán determinó la condena tras la confesión de los involucrados, imponiéndoles un año de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación especial para ejercer funciones públicas. Esta decisión fue tomada con el acuerdo de todas las partes involucradas en el proceso.

El Ministerio Público Fiscal provincial informó que los condenados deberán cumplir con reglas de conducta, que incluyen la prohibición de acercarse a testigos e informantes, así como la obligación de no cometer nuevos delitos.

El suceso tuvo lugar el 19 de agosto en la ruta provincial 5, específicamente en el kilómetro 60, en la jurisdicción de Las Lajitas. Conductores alertaron a la policía sobre la presencia de tres individuos en uniforme que realizaban controles vehiculares y exigían dinero para no controlar o secuestrar la mercadería.

Al llegar al lugar, el personal policial constató la actividad ilícita de los tres acusados, quienes realizaban un control en las cercanías del acceso al Parque Nacional El Rey. Durante la intervención, se llevó a cabo un rastrillaje que resultó en el hallazgo de una bolsa con dinero, oculta en un neumático en desuso.

Además del dinero, que superó el millón de pesos, se encontraron tres celulares, armas reglamentarias, chalecos tácticos, credenciales policiales y conos de señalización. Esta operación revela la gravedad de la situación y la necesidad de un control más riguroso sobre las prácticas policiales en la provincia.