Scaloni, sobre su renovación en la selección argentina: "Hay predisposición de las dos partes"
El entrenador del representativo nacional brinda una conferencia de prensa en la previa del primer amistoso de su equipo, ante Bolivia en Córdoba. "Recién empezamos a hablar", acotó.
29/09/2026 | 14:35Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Scaloni, DT de la selección.
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la antesala del primer amistoso del representativo nacional en la Fecha Fifa, este miércoles ante Bolivia en Córdoba.
Entre otros puntos, el técnico hizo alusión a su renovación en "La Albiceleste", y dijo: "Después del Mundial no habíamos hablado. Nos juntamos para ver si podemos avanzar y llegar a un acuerdo. La predisposición está de las dos partes, pero recién empezamos a hablar".
El duelo entre Argentina y Bolivia será este miércoles, a las 21, en el Kempes.
Nota en desarrollo
Lectura rápida
¿Quién brindó la conferencia de prensa?
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni.
¿Cuándo se jugará el amistoso?
Este miércoles a las 21.
¿Contra quién juega Argentina?
Contra Bolivia.
¿Dónde se realizará el partido?
En el estadio Kempes en Córdoba.
¿Qué mencionó Scaloni sobre su renovación?
Dijo que "La predisposición está de las dos partes, pero recién empezamos a hablar".