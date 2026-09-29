Scaloni, sobre su renovación en la selección argentina: "Hay predisposición de las dos partes"

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la antesala del primer amistoso del representativo nacional en la Fecha Fifa, este miércoles ante Bolivia en Córdoba.

Entre otros puntos, el técnico hizo alusión a su renovación en "La Albiceleste", y dijo: "Después del Mundial no habíamos hablado. Nos juntamos para ver si podemos avanzar y llegar a un acuerdo. La predisposición está de las dos partes, pero recién empezamos a hablar".

El duelo entre Argentina y Bolivia será este miércoles, a las 21, en el Kempes.

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