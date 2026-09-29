El Manchester City fue declarado culpable de todos los cargos por infracciones financieras

La Premier League confirmó este martes que una Comisión independiente halló culpable al Manchester City de todos los cargos relacionados con graves incumplimientos de las reglas financieras de la competición durante un período de nueve temporadas, así como de la mayoría de las acusaciones por falta de cooperación en la investigación.

Según el anuncio oficial, el club tiene derecho a apelar el dictamen de la Comisión independiente y cuenta con plazo hasta el viernes 2 de octubre para ejercer ese derecho. La intención de la Junta Directiva de la Premier League es que el proceso completo —incluyendo eventuales apelaciones y la publicación de las decisiones relevantes— concluya lo antes posible.

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La Comisión determinó que, entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, el Manchester City:

Organizó contratos “simulados” (que distorsionaban el acuerdo real entre las partes) con varios de sus socios comerciales, e incluso se basó en acuerdos ficticios con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos.

Presentó cuentas falsificadas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas ante auditores y organismos reguladores del fútbol.

Incurrió en incumplimientos significativos de los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA.

Durante la investigación de la Premier League, cometió múltiples violaciones de sus deberes de cooperación y de máxima buena fe hacia la Liga (tres de las cuatro infracciones alegadas fueron confirmadas).

El caso, que se remonta a una investigación de años, representa uno de los procesos disciplinarios más graves en la historia reciente de la Premier League. El Manchester City enfrenta ahora la posibilidad de sanciones que podrían incluir multas millonarias, deducción de puntos o incluso restricciones deportivas, una vez que se resuelva el eventual recurso de apelación.

Manchester City recibió £949.94M en ingresos comerciales de patrocinadores de Abu Dhabi entre 2009 y 2018. De esa cifra, £119.25M provinieron directamente de patrocinadores, mientras que los restantes £830.69M se registraron como “Tagged Sums” pagados por Abu Dhabi United Group, los propietarios del City.