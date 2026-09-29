Amplio operativo de seguridad para Argentina - Bolivia: los detalles

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, a través del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO.), coordinó el operativo de seguridad previsto para el partido que disputarán la selección argentina y Bolivia este miércoles 30 de septiembre, a las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El dispositivo contempla un despliegue integral de prevención y seguridad dentro y en los alrededores del estadio, con controles en los accesos, ordenamiento de la circulación y presencia policial en los distintos sectores afectados al evento.

De la planificación participan la Policía de Córdoba, organismos provinciales y municipales, áreas de tránsito, prevención, asistencia y seguridad privada, además de representantes de la organización y del estadio.

Tribuna Segura

Durante el encuentro se implementará el programa Tribuna Segura, mediante el cual se realizará la identificación de las personas que ingresen al estadio y la verificación de posibles restricciones de acceso, conforme a la normativa vigente.

Los controles se efectuarán en los accesos habilitados y formarán parte del dispositivo integral de seguridad dispuesto para el partido.

Un partido con aforo restringido

El encuentro se disputará bajo las condiciones establecidas por la sanción impuesta por FIFA a la Asociación del Fútbol Argentino, que contempla el cierre parcial del 50% de las gradas, principalmente en los sectores ubicados detrás de los arcos.

En el estadio Mario Alberto Kempes, la Popular Sur Luis Fabián Artime permanecerá sin público, mientras que la Popular Norte Daniel Alberto Willington tendrá una reducción de 2.500 espectadores respecto de su capacidad habitual.

Asimismo, la Platea Este Roberto Gasparini estará habilitada exclusivamente para niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales, de acuerdo con las condiciones establecidas para este encuentro.

Las restricciones de aforo son de cumplimiento obligatorio y forman parte de las condiciones bajo las cuales se desarrollará el espectáculo.

Público boliviano. Los simpatizantes visitantes podrán ingresar al Kempes pero sin identificación de colores.

Recomendaciones para los asistentes

Desde el Ministerio de Seguridad se solicita a quienes concurran al estadio:

-Respetar el sector indicado en su entrada.

-Concurrir con la debida anticipación.

-Portar DNI y la documentación requerida para el ingreso.

-Respetar los controles de seguridad en los accesos.

-Seguir las indicaciones del personal policial y de seguridad.

-No intentar ingresar a sectores que se encuentren cerrados por la sanción de FIFA.

-Evitar concurrir con elementos que no estén permitidos dentro del estadio.

El operativo tiene como objetivo garantizar el normal desarrollo del encuentro, ordenar los accesos y la circulación y brindar seguridad a los espectadores, protagonistas, trabajadores y todos los equipos afectados al evento.