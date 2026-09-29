En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Amplio operativo de seguridad para Argentina - Bolivia: los detalles

El partido tendrá aforo restringido por una sanción de FIFA y se implementará el programa Tribuna Segura para el control e identificación de los espectadores.

29/09/2026 | 15:23Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El estadio Kempes y su pintoresca imagen nocturna

FOTO: El estadio Kempes y su pintoresca imagen nocturna

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, a través del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO.), coordinó el operativo de seguridad previsto para el partido que disputarán la selección argentina y Bolivia este miércoles 30 de septiembre, a las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El dispositivo contempla un despliegue integral de prevención y seguridad dentro y en los alrededores del estadio, con controles en los accesos, ordenamiento de la circulación y presencia policial en los distintos sectores afectados al evento.

De la planificación participan la Policía de Córdoba, organismos provinciales y municipales, áreas de tránsito, prevención, asistencia y seguridad privada, además de representantes de la organización y del estadio.

Tribuna Segura

Durante el encuentro se implementará el programa Tribuna Segura, mediante el cual se realizará la identificación de las personas que ingresen al estadio y la verificación de posibles restricciones de acceso, conforme a la normativa vigente.

Los controles se efectuarán en los accesos habilitados y formarán parte del dispositivo integral de seguridad dispuesto para el partido.

Un partido con aforo restringido

El encuentro se disputará bajo las condiciones establecidas por la sanción impuesta por FIFA a la Asociación del Fútbol Argentino, que contempla el cierre parcial del 50% de las gradas, principalmente en los sectores ubicados detrás de los arcos.

En el estadio Mario Alberto Kempes, la Popular Sur Luis Fabián Artime permanecerá sin público, mientras que la Popular Norte Daniel Alberto Willington tendrá una reducción de 2.500 espectadores respecto de su capacidad habitual.

Asimismo, la Platea Este Roberto Gasparini estará habilitada exclusivamente para niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales, de acuerdo con las condiciones establecidas para este encuentro.

Las restricciones de aforo son de cumplimiento obligatorio y forman parte de las condiciones bajo las cuales se desarrollará el espectáculo.

Público boliviano. Los simpatizantes visitantes podrán ingresar al Kempes pero sin identificación de colores.

Recomendaciones para los asistentes

Desde el Ministerio de Seguridad se solicita a quienes concurran al estadio:

-Respetar el sector indicado en su entrada.

-Concurrir con la debida anticipación.

-Portar DNI y la documentación requerida para el ingreso.

-Respetar los controles de seguridad en los accesos.

-Seguir las indicaciones del personal policial y de seguridad.

-No intentar ingresar a sectores que se encuentren cerrados por la sanción de FIFA.

-Evitar concurrir con elementos que no estén permitidos dentro del estadio.

El operativo tiene como objetivo garantizar el normal desarrollo del encuentro, ordenar los accesos y la circulación y brindar seguridad a los espectadores, protagonistas, trabajadores y todos los equipos afectados al evento.

Lectura rápida

¿Qué evento se está organizando? Se está organizando un partido entre la Selección Argentina y Bolivia.

¿Quién coordina el operativo de seguridad? El operativo de seguridad es coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 21 horas.

¿Dónde se realizará el encuentro? El encuentro se realizará en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Por qué hay restricciones en el aforo? Hay restricciones en el aforo debido a una sanción impuesta por FIFA a la Asociación del Fútbol Argentino.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf