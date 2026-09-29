De producir maíz, a convertirlo en whisky: el emprendimiento de un cordobés en Santiago del Estero

Carlos Cejas Lescano es un productor rural cordobés, que hace años se fue a Bandera, Santiago del Estero, donde decidió agregar valor al maíz de su región mediante la elaboración de bebidas destiladas.

Después de varios años de trabajo, creó Espirituosas del Sur, una destilería familiar que desarrolla su propia marca, Lawless. El proyecto fue presentado oficialmente en septiembre de 2026 y busca elaborar whisky estilo bourbon en el norte argentino.

"El whisky es santiagueño porque se elabora en Santiago del Estero, en Bandera. Esto se hace con maíz santiagueño y agua santiagueña", explicó a Cadena 3. Cejas, quien también es corredor inmobiliario, destaca su pasión por el whisky estadounidense, lo que lo llevó a emprender en esta bebida en Argentina.

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Su primer producto es Lawless Moonshine, un aguardiente de maíz de doble destilación y 45 grados de alcohol. La bebida está inspirada en los destiladores clandestinos que producían aguardiente durante la Ley Seca estadounidense. "El whisky que hacemos tiene un mínimo de dos años de maduración en barricas de roble americano", agregó. Su whisky destaca por ser elaborado de manera artesanal y familiar, con lotes pequeños bajo la marca Espirituosas del Sur.

Cejas también menciona la historia detrás de la marca: "Lawless Whisky surge de mi interés por la ley seca de Estados Unidos, la cual convirtió a muchos productores en delincuentes de la noche a la mañana". La historia busca conectar los tiempos pasados con su producto actual, creando un sentido de comunidad.

Mientras tanto, la empresa está elaborando su propio whisky, que permanece en proceso de añejamiento en barricas de roble americano. La destilería prepara una preventa de sus primeras botellas numeradas, cuya disponibilidad todavía no fue anunciada. El emprendimiento busca transformar una materia prima tradicional de la agricultura santiagueña en un producto industrial con mayor valor agregado.

"En cuanto a la cultura del whisky en Argentina, estamos un poco atrás en comparación con Uruguay, que es el país más tomador de whisky de la región", sostuvo Cejas. Sin embargo, expresa su satisfacción con el emprendimiento: "Es un sueño convertido en realidad. Tomar mi propio whisky es una experiencia indescriptible".

Entrevista de La Argentina Posible.