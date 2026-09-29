FOTO: Pity Álvarez habla de su estado mental en medio del juicio por el crimen de Cristian Díaz

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- Cristian "Pity" Álvarez expresó: "Me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared", durante el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. La audiencia se suspendió debido a que el músico intentó escapar del Hospital Tornú, donde se encuentra internado.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires había dispuesto que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados participara de la jornada de manera virtual, a través de Zoom, conectándose desde el hospital.

Sin embargo, "Pity" sufrió un brote psiquiátrico y no pudo cumplir con lo programado. En una conversación con Moria Casán, el cantante también comentó sobre las presentaciones musicales que tuvo que cancelar: "También de las fechas que suspendí, videos que estoy haciendo y temas que estoy grabando; es como que tengo la cabeza en (...)".

"Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga 'Arte' y seguro algún boludo va a ser un cuaderno", añadió el vocalista, quien luego explicó el episodio que llevó a la cancelación de la audiencia.

"El lunes (...) tengo tantas cosas en la cabeza que me agarro como un brote psicótico y no me acuerdo de nada. Me hablan de cuando me trajeron acá, cuando salí de mi casa. Es como cuando ocho tipos te hablan a la vez, no los podés escuchar a todos y me pongo medio loquito", aclaró.

Al ser preguntado sobre su estado de salud, Álvarez afirmó: "Ahora estoy bien, en una cama, en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana". Estoy bien. Dormí como cinco o seis días. Hace tres días que no puedo dormir al pensar en las cosas que me preocupan. Lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo porque es lo que más me gusta. Cuando hago música me transformo. Tengo mis días malos como todos".

"Estoy en el mejor momento de mi vida". Cuando estuve en cana dejé de tomar pasta base, que era lo que me rompía las pelotas. Estuvo bien estar un ratito ahí porque me ayudó. Cuando salí, seguí rescatando dos meses y ahora veo las cosas con claridad".

El músico también recordó sus últimos conciertos: "Me quisieron hacer pisar el palito como que iba a ser un cachivache. Se preguntaron cómo podía dar —interpretar— 33 temas, sin olvidarse la letra y mantener un ritmo sin altibajos; pero no pueden ir a juicio. ¡Dale, amiga! No se lo podemos explicar a todos los giles que no tienen arte. El arte vos lo hacés con los ojos cerrados, durmiendo, respirando y sin respirar, escuchando, o no. Usás más de los cinco sentidos".

"Termino una fecha, me tomo dos días y empieza la otra. "Manejo el arte, sonidos, luces, campos de batalla, estrategias para que estemos bien y sea un lindo momento para todos, desde la prueba de sonido hasta la seguridad de la gente que va", concluyó "Pity".