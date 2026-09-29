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Dibu, Licha y Lautaro Martínez, los que repiten en Córdoba cuatro años después

El arquero, el defensor y el delantero fueron titulares la última vez que Argentina jugó en el Kempes, en 2022 ante Colombia. A ellos se suma Julián Alvarez, quien no ingresó. Los detalles.

29/09/2026 | 17:10Redacción Cadena 3

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La formación titular de 2022, con los tres Martínez titulares.

FOTO: La formación titular de 2022, con los tres Martínez titulares.

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Gabriel Rodríguez Por Gabriel Rodríguez

Solo cuatro jugadores de la Selección Argentina repiten del último partido en Córdoba, en febrero de 2022 al de este miércoles, en donde pasaron más de 1600 días, cuatro años y siete meses.

De los cuatro, tres son los Martínez: el arquero Emiliano “el Dibu”; el central Lisandro “el Licha” y Lautaro “el Toro”, quienes además fueron titulares y repetirán desde el vamos en el compromiso contra Bolivia.

El cuarto en la lista de los que estuvieron en Córdoba aquella vez frente a Colombia es Julián Alvarez, quien ocupó un lugar en el banco de suplentes y no tuvo minutos.

Asimismo, hay un quinto futbolista que fue titular en 2022, también fue convocado para esta fecha FIFA pero solamente estará presente en el último compromiso amistoso que será el 6 de octubre contra Benín: Giovani Lo Celso.

Lo Celso, junto a Rodrigo de Paul y Nicolás Otamendi acompañarán a Lionel Messi en el compromiso donde se le realizará el homenaje.

LA FORMACIÓN VS COLOMBIA EN 2022: 

Emiliano Martínez; Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez y Acuña; Lo Celso, Guido Rodríguez y Papu Gómez; Di María, Lautaro Martínez y Ocampos.

Luego ingresaron Lucas Martínez Quarta, Emiliano Buendía, Nicolás González, Paulo Dybala y Maximiliano Meza.

Se quedaron en el banco de suplentes los arqueros Franco Armani y Esteban Andrada; los defensores Nahuel Molina y Nehuén Pérez; y el delantero Julián Alvarez.

LA PROBABLE ANTE BOLIVIA: 

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Julián Álvarez, Lautaro Martínez

Lectura rápida

¿Cuántos jugadores repiten en la Selección Argentina? Cuatro jugadores repiten del último partido en Córdoba en febrero de 2022.

¿Quiénes son los tres Martínez? Los tres Martínez son Emiliano “el Dibu”, Lisandro “el Licha” y Lautaro “el Toro”.

¿Qué día se jugará el amistoso contra Benín? El amistoso contra Benín será el 6 de octubre.

¿Quién acompaña a Lionel Messi en el homenaje? Lo Celso, Rodrigo de Paul y Nicolás Otamendi acompañarán a Lionel Messi.

¿Qué jugadores se quedaron en el banco de suplentes? En el banco de suplentes se quedaron Franco Armani, Esteban Andrada, Nahuel Molina, Nehuén Pérez y Julián Alvarez.

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