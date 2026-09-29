Adrián Sánchez, la prioridad de Belgrano para el clásico

FOTO: Sánchez, la apuesta de la "B"

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Belgrano apresta detalles para enfrentar a Talleres el próximo domingo en el Mario Kempes y el entrenador Ricardo Zielinski busca las mejores opciones luego de conocer que su arquero titular, Thiago Cardozo no llegará al partido y de primera tendrá que hacer un cambio ante el ingreso de Manuel Vicentini.

Pero no será la única modificación, puesto que el defensor Adrián Sporle se recuperó de una lumbalgia que lo dejó afuera del partido contra Estudiantes de Río Cuarto.

En ese sentido, el ex Arsenal e Independiente, habitual titular en el lateral izquierdo, ingresaría por el uruguayo Federico Ricca.

Sin embargo, la variante más significativa es la esperada vuelta de Adrián Guillermo Sánchez, lesionado el pasado 4 de setiembre ante Huracán con un desgarro que le hizo perder los siguientes dos cotejos: ante Sarmiento y los riocuartenses.

Si el ex Atlético Tucumán responde a las exigencias físicas, reemplazará a Santiago Longo en el mediocampo.