Explosión en Albardon Bio: “Las causas del hecho se encuentran bajo investigación”

FOTO: La empresa difundió un comunicado tras la explosión de un tanque de metanol.

La empresa Albardon Bio difundió un comunicado oficial luego de la explosión registrada este martes por la tarde en un tanque de metanol de su establecimiento de Puerto General San Martín, episodio que dejó al menos una persona fallecida y trabajadores heridos.

En el escrito, la compañía aportó un dato sobre las circunstancias en las que ocurrió el siniestro: indicó que en el lugar se desarrollaban tareas de mantenimiento a cargo de un contratista cuando se produjo la explosión.

“Este hecho trágico se ocasionó durante tareas de mantenimiento realizadas por un contratista, se produjo una explosión en un tanque de metanol”, señaló la firma. Además, aclaró que “las causas del hecho se encuentran bajo investigación, al igual que los daños ocasionados”.

FOTO: El comunicado de la empresa.

Medidas de contención y monitoreo ambiental

Albardon Bio informó que, inmediatamente después de la explosión, se activaron las medidas de contención, prevención y monitoreo ambiental previstas para este tipo de emergencias.

La empresa también expresó su acompañamiento a las personas afectadas y sus familias, además de referirse a la víctima fatal confirmada por las autoridades. En ese sentido, manifestó que su prioridad es la recuperación de los afectados y aseguró que se encuentra a disposición para colaborar con las familias.

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En el cierre del comunicado, Establecimiento El Albardon SA remarcó que la información disponible hasta el momento es preliminar y señaló que se encuentra realizando una investigación para determinar las circunstancias del episodio.

“Estamos llevando adelante una investigación exhaustiva y compartiremos novedades a medida que se disponga de información confirmada”, expresó la compañía.

La explosión había provocado durante la tarde un importante despliegue de Bomberos y servicios de emergencia en el establecimiento de Puerto General San Martín. Las actuaciones continuaban para determinar las causas del estallido y establecer la magnitud de los daños.