Scaloni anunció la llegada de Messi a la Selección: ¿jugará un partido más antes de despedirse?

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reveló el día en que Lionel Messi se unirá a sus compañeros del equipo nacional para prepararse para su partido de despedida, programado para el próximo 6 de octubre contra Benín.

Scaloni brindó una conferencia de prensa antes del amistoso que enfrentará a Argentina con Bolivia el miércoles 30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Durante su intervención, aclaró cuándo podrá aterrizar Messi en el país y expresó: "Leo, en principio, viene el fin de semana, después del partido ante Burkina Faso".

El oriundo de Pujato también dejó entrever una posibilidad que emocionó a muchos argentinos, al mencionar que si Messi decidiera llegar antes, podría jugar en el segundo amistoso. "Pero si quiere venir a jugar el tres no tiene problema. Aunque reiteró que 'en principio llegaría el domingo'."

A pesar de que Scaloni se refirió a esto con humor, existen posibilidades de que Lionel Messi dispute un encuentro más con la Selección nacional, dado que su último partido con el Inter Miami fue el 27 de septiembre y su próximo desafío con el equipo estadounidense será contra D.C. United el 10 de octubre. Esto significa que, si así lo desea, podría llegar antes, tal como lo indicó el entrenador.

Scaloni también enfatizó su papel y cómo el equipo ha respondido ante la ausencia de Messi: "Es indudable que él es un jugador indispensable. Por suerte, en los partidos en los que no estuvo, el equipo ha respondido; tenemos chicos jóvenes que pueden aportar. La identidad no va a cambiar, que es la de tener la pelota. Más allá de lo que es como jugador, nunca vi que alguien genere dentro y fuera de la cancha lo que genera Messi. Pero tenemos gente que puede aportar liderazgo y, sobre todo, tenemos buena gente; no buscamos un caudillo, buscamos gente positiva. Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo".