El clásico cordobés tiene árbitro designado: Facundo Tello dirigirá el Talleres-Belgrano

La Liga Profesional de Fútbol designó a los árbitros para la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El destacado es la designación de Facundo Tello para el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano. Será la cuarta vez que Tello imparta justicia en el clásico provincial.

El duelo interzonal se disputará el domingo 4 de octubre a las 17.00 y se transmitirá por Cadena 3, a través de todas las plataformas. El equipo arbitral completo estará conformado de la siguiente manera:

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Diego Romero

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tello, uno de los jueces de mayor trayectoria del fútbol argentino, será el encargado de dirigir el enfrentamiento entre “la T” y el “Pirata” en el Kempes.

Cómo le fue a ambos clubes siendo dirigidos por Tello

Facundo Tello dirigió a Talleres en 27 oportunidades, de las cuales el "Matador" se impuso en diez oportunidades, empató en ocho y perdió en nueve. Además, Tello sacó 57 amarillas y una roja en partidos de la "T".

Por su parte, a Belgrano lo dirigió en solo nueve oportunidades. "El Pirata" ganó dos, empató cinco y perdió dos. En esos partdios, Tello sacó 22 tarjetas amarillas.

Será el cuarto clásico cordobés que dirigirá Tello

Tello ya estuvo en el clásico de abril de 2017 por la Superliga, en dónde empataron 1 a 1 con goles de Guillermo Farré y Jonathan Menéndez. El segundo fue el 5 de octubre de 2025, por la fecha 11 del Clausura en juego diputado en el Kempes. Y el último fue en Alberdi, el 15 de marzo por la fecha 11 del Apertura, también con empate en cero.

Otras designaciones de la fecha 11

Viernes 2 de octubre

19.15 Independiente – Instituto: Hernán Mastrángelo

21.30 Boca – Unión: Sebastián Martínez

21.30 Independiente Rivadavia – Gimnasia: Bryan Ferreyra

Sábado 3 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo: Luis Lobo Medina

17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central: Nicolás Ramírez

17.00 Newell’s – Lanús: Darío Herrera

Domingo 4 de octubre

14.45 Huracán – Aldosivi: Nazareno Arasa

19.15 Argentinos – Tigre: Andrés Gariano

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing: Felipe Viola

Lunes 5 de octubre

16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba: Andrés Merlos

19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mendoza): Yael Falcón Pérez

19.00 Vélez – Platense: Sebastián Zunino

21.15 Banfield – Rosario Central: Leandro Rey Hilfer

El partido entre Sarmiento y River, programado para el miércoles 14 de octubre, aún no tiene árbitros designados.