El clásico cordobés tiene árbitro designado: Facundo Tello dirigirá el Talleres-Belgrano
La Liga Profesional anunció este martes los encargados de repartir justicia en la fecha 11, en la que se destaca el duelo entre cordobeses.
29/09/2026 | 19:12Redacción Cadena 3
FOTO: Facundo Tello
La Liga Profesional de Fútbol designó a los árbitros para la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El destacado es la designación de Facundo Tello para el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano. Será la cuarta vez que Tello imparta justicia en el clásico provincial.
El duelo interzonal se disputará el domingo 4 de octubre a las 17.00 y se transmitirá por Cadena 3, a través de todas las plataformas. El equipo arbitral completo estará conformado de la siguiente manera:
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Diego Romero
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Tello, uno de los jueces de mayor trayectoria del fútbol argentino, será el encargado de dirigir el enfrentamiento entre “la T” y el “Pirata” en el Kempes.
Cómo le fue a ambos clubes siendo dirigidos por Tello
Facundo Tello dirigió a Talleres en 27 oportunidades, de las cuales el "Matador" se impuso en diez oportunidades, empató en ocho y perdió en nueve. Además, Tello sacó 57 amarillas y una roja en partidos de la "T".
Por su parte, a Belgrano lo dirigió en solo nueve oportunidades. "El Pirata" ganó dos, empató cinco y perdió dos. En esos partdios, Tello sacó 22 tarjetas amarillas.
Será el cuarto clásico cordobés que dirigirá Tello
Tello ya estuvo en el clásico de abril de 2017 por la Superliga, en dónde empataron 1 a 1 con goles de Guillermo Farré y Jonathan Menéndez. El segundo fue el 5 de octubre de 2025, por la fecha 11 del Clausura en juego diputado en el Kempes. Y el último fue en Alberdi, el 15 de marzo por la fecha 11 del Apertura, también con empate en cero.
Otras designaciones de la fecha 11
Viernes 2 de octubre
19.15 Independiente – Instituto: Hernán Mastrángelo
21.30 Boca – Unión: Sebastián Martínez
21.30 Independiente Rivadavia – Gimnasia: Bryan Ferreyra
Sábado 3 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo: Luis Lobo Medina
17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central: Nicolás Ramírez
17.00 Newell’s – Lanús: Darío Herrera
Domingo 4 de octubre
14.45 Huracán – Aldosivi: Nazareno Arasa
19.15 Argentinos – Tigre: Andrés Gariano
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing: Felipe Viola
Lunes 5 de octubre
16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba: Andrés Merlos
19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mendoza): Yael Falcón Pérez
19.00 Vélez – Platense: Sebastián Zunino
21.15 Banfield – Rosario Central: Leandro Rey Hilfer
El partido entre Sarmiento y River, programado para el miércoles 14 de octubre, aún no tiene árbitros designados.
Lectura rápida
¿Quién fue designado como árbitro para el clásico cordobés?
Facundo Tello fue designado como árbitro para el clásico entre Talleres y Belgrano.
¿Cuándo se disputará el partido?
El partido se disputará el domingo 4 de octubre a las 17.00.
¿Dónde se llevará a cabo el clásico cordobés?
El clásico se llevará a cabo en el Kempes.
¿Qué plataformas transmitirán el partido?
El partido será transmitido por Cadena 3 a través de todas sus plataformas.
¿Qué otros partidos se jugarán en la fecha 11?
Habrá varios partidos como Independiente vs Instituto, Boca vs Unión y Huracán vs Aldosivi.